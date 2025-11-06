"이것이 '원샷원킬'" 'xG 0.02' 엄지성, 단 한 차례 기회→4분 만에 폭풍 '감차'…시즌 첫 골 작렬, 홍명보호 미소

기사입력 2025-11-06 10:55


"이것이 '원샷원킬'" 'xG 0.02' 엄지성, 단 한 차례 기회→4분…
엄지성 SNS

"이것이 '원샷원킬'" 'xG 0.02' 엄지성, 단 한 차례 기회→4분…
엄지성 SNS

"이것이 '원샷원킬'" 'xG 0.02' 엄지성, 단 한 차례 기회→4분…
스완지시티 SNS

[스포츠조선 김성원 기자]홍명보호에 재소집된 엄지성(스완지시티)이 '원샷원킬'로 시즌 첫 골을 작렬시켰다.

엄지성은 6일(이하 한국시각) 영국 프레스턴의 딥데일에서 열린 프레스턴 노스 엔드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 14라운드 교체 투입된 뒤 4분 만에 골네트를 갈랐다. 스완지시티는 1대2로 패했지만 엄지성은 빛났다.

벤치에서 출발한 그는 팀이 0-2로 뒤진 후반 31분 곤살루 프랑코 대신 교체투입됐다. 4분 만인 후반 35분 골망을 흔들었다. 왼쪽 측면에서 볼을 받은 엄지성은 중앙으로 파고들었다. 그리고 오른발로 감아 찼고, 볼은 골문 구석에 꽂혔다.

엄지성의 기대득점(xG)은 0.02에 불과했다. 단 한 차례의 슈팅으로 골을 만들어냈다. 짧은 시간 출전이었지만 볼터치 횟수는 12회였고, 8차례 패스를 시도해 7차례 성공했다.

그는 9월 18일 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 노팅엄 포레스트와의 리그컵 3라운드에서 공식전 첫 도움을 올렸다. 당시 노팅엄은 엔제 포스테코글루 감독이 지휘봉을 잡고 있었다. 포스테코글루 감독은 이날의 2대3 충격 역전패가 빌미가 돼 39일 만에 경질됐다. EPL 정식 감독으로는 최단명의 굴욕을 남겼다.


"이것이 '원샷원킬'" 'xG 0.02' 엄지성, 단 한 차례 기회→4분…
14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 전반전 대표팀 엄지성이 선취골을 성공시켰다. 포효하는 엄지성. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/
10월 A매치 기간에는 홍명보호에 발탁됐다. 엄지성은 지난달 14일 파라과이와의 친선경기(2대0 승)에선 A매치 2호골을 기록했다. 그 기세를 이어 지난달 25일 노리치시티와의 챔피언십 12라운드에선 리그 첫 도움을 기록했다. 후반 24분 결승골을 어시스트하며 스완지시티의 2대1 승리에 일조했다.

엄지성은 이번 달에도 고국을 찾는다. 그는 14일 볼리비아(대전)에 이어 18일 가나(서울)와의 친선경기 소집 명단에 이름을 올렸다. 첫 골로 화답했다. 올 시즌 공식전 16경기 만에 마수걸이 골을 신고했다. 스완지시티는 이날 패배로 리그 24개 팀 중 17위(승점 17·4승5무5패)에 머물렀다.

8개월 만에 홍명보호에 재승선한 양민혁(포츠머스)은 이날 렉섬전에서 결장했다. 교체 명단에 포함됐지만 출전 기회를 얻지 못했다. 포츠머스는 렉섬과 득점없이 비겼다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

2.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

3.

김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

4.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

5.

유인영 "R사 명품시계 600만원에 샀는데 지금 2400만원대"…시테크의 달인이었네(인영인영)

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

"북한 축구, 우승한다" 청대 깡패 北, 브라질 꺾고 2년 연속 결승 진출…'기쁨의 포효→강강술래 세리머니'[U-17 W월드컵]

5.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

"북한 축구, 우승한다" 청대 깡패 北, 브라질 꺾고 2년 연속 결승 진출…'기쁨의 포효→강강술래 세리머니'[U-17 W월드컵]

5.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.