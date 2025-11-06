英 매체 단독! 손흥민 향한 리스펙에 '눈물 펑펑'→"한 경기도 못뛰고 방출"…SON 없으니 '최악의 상황'

기사입력 2025-11-06 12:29


英 매체 단독! 손흥민 향한 리스펙에 '눈물 펑펑'→"한 경기도 못뛰고 …
사진=SNS

英 매체 단독! 손흥민 향한 리스펙에 '눈물 펑펑'→"한 경기도 못뛰고 …
연합뉴스

[스포츠조선 강우진 기자]이브 비수마의 복귀 시점이 확실치 않다. 손흥민이 토트넘을 떠날 때 가장 슬퍼하던 비수마인데 그가 없는 토트넘에서의 생활이 녹록지 않다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 6일(한국시각) "토트넘은 이브 비수마의 인대 손상 정도를 곧 확인하게 될 전망"이라며 "부상의 심각성에 따라 복귀 시점이 크게 달라질 수 있다"라고 단독 보도했다.


英 매체 단독! 손흥민 향한 리스펙에 '눈물 펑펑'→"한 경기도 못뛰고 …
사진=로이터 연합뉴스
비수마는 10월 A매치 기간 말리 대표팀 경기 도중 들것에 실려 나간 이후 부상으로 결장 중이며, 최근 부상 부위에 대한 수술을 받았다. 토머스 프랭크 감독 부임 이후 비수마는 출전 기회를 거의 얻지 못했다. 루카스 베리발과 주앙 팔리냐가 프랭크 감독의 주전 자원으로 자리 잡고 있기 때문이다.

토트넘은 비수마 없이도 좋은 성적을 내고 있다. 최근 챔피언스리그 경기에서 토트넘은 코펜하겐을 4대0으로 완파했다. 그러나 프랭크 감독은 여전히 비수마를 유용한 전력으로 평가하고 있다는 이야기가 있다.


英 매체 단독! 손흥민 향한 리스펙에 '눈물 펑펑'→"한 경기도 못뛰고 …
사진=쿠팡플레이 중계 캡처
비수마는 엔제 포스테코글루 전 감독 체제에서 핵심적인 역할을 맡았던 선수다. 전진 패스를 통해 경기의 리듬을 만들어내는 데 강점을 보였다. 프랭크 감독 체제에서는 아직 출전하지 못했지만, 로드리고 벤탄쿠르의 기복 있는 경기력 때문에 비수마의 존재는 여전히 가치가 크다.

스포츠 의학 전문가로 알려진 라지팔 브라르 박사는 비수마의 부상 영상을 검토한 뒤, 인대 손상 정도에 따라 복귀 시점이 달라질 것이라고 내다봤다.

브라르 박사는 "부상 부위의 구체적인 인대와 손상 정도에 달려 있다. 몇 주가 될 수도 있고, 몇 달이 될 수도 있다"라고 주장했다.


英 매체 단독! 손흥민 향한 리스펙에 '눈물 펑펑'→"한 경기도 못뛰고 …
사진=연합뉴스
비수마는 프랭크 감독 부임 이후 꾸준히 이적 가능성이 거론돼 왔다. 이번 부상은 그에게 최악의 시점에 찾아왔으며, 다시 감독의 구상에 포함되기 위해서는 상당한 노력이 필요해 보인다.


비수마 입장에서는 부상이 경미해 몇 주 안에 복귀할 수 있기를 바라고 있다. 그러나 회복까지 몇 달이 걸린다면, 그는 한 경기도 출전하지 못한 채 토트넘을 떠날 수도 있다.

한편, 비수마는 지난 프리시즌에서 손흥민이 떠난다는 소식을 듣고 눈물을 흘린 선수 중 하나다. 8월 2일 안양에서 진행된 오픈트레이닝 당시 계속해서 눈물을 훔치는 장면이 카메라에 포착됐다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

블랙핑크 리사, 진짜 '디즈니 공주' 된다…'라푼젤' 유력 후보[SC이슈]

2.

니쥬 니나, 9세 연상 기타리스트와 '자택 심야 데이트' 사진 유출…JYP "열애 사실무근"[SC이슈]

3.

지드래곤, '버닝썬 승리-대마초 탑' 입 열었다…"팀 전체 영향"[SC리뷰]

4.

김재중, 역시 '소속사 대표님' 스케일은 다르네…"한우 66인분 플렉스" ('편스토랑')

5.

[SC리뷰] 한혜진 "♥8살 연하 기성용, 잘 생겨서 싸울 때 화가 덜 나더라" 솔직('나래식')

스포츠 많이본뉴스
1.

"북한 축구, 우승한다" 청대 깡패 北, 브라질 꺾고 2년 연속 결승 진출…'기쁨의 포효→강강술래 세리머니'[U-17 W월드컵]

2.

‘韓 축구 슬픈 공식발표’ 손흥민 또또또 탈락이라니...MLS 베스트 일레븐마저 전격 제외, 개인 수상 올해의 골로 마무리

3.

노시환이 원투펀치에 한 인사의 온도차. 폰세엔 "고생했다." 와이스엔 "내년에 보자"[고척 코멘트]

4.

[오피셜]"손흥민 미안합니다" 부앙가와 메시는 있고, SONNY는 없다…MLS, 2025시즌 베스트 11 전격 공개

5.

혹시 내년에도 한화? 폰세, 美 냉혹한 평가 "KBO에서 에이스 대우 받는게…"

스포츠 많이본뉴스
1.

"북한 축구, 우승한다" 청대 깡패 北, 브라질 꺾고 2년 연속 결승 진출…'기쁨의 포효→강강술래 세리머니'[U-17 W월드컵]

2.

‘韓 축구 슬픈 공식발표’ 손흥민 또또또 탈락이라니...MLS 베스트 일레븐마저 전격 제외, 개인 수상 올해의 골로 마무리

3.

노시환이 원투펀치에 한 인사의 온도차. 폰세엔 "고생했다." 와이스엔 "내년에 보자"[고척 코멘트]

4.

[오피셜]"손흥민 미안합니다" 부앙가와 메시는 있고, SONNY는 없다…MLS, 2025시즌 베스트 11 전격 공개

5.

혹시 내년에도 한화? 폰세, 美 냉혹한 평가 "KBO에서 에이스 대우 받는게…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.