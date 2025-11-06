英 매체 단독! 손흥민 향한 리스펙에 '눈물 펑펑'→"한 경기도 못뛰고 …

|
[스포츠조선 강우진 기자]이브 비수마의 복귀 시점이 확실치 않다. 손흥민이 토트넘을 떠날 때 가장 슬퍼하던 비수마인데 그가 없는 토트넘에서의 생활이 녹록지 않다.
토트넘은 비수마 없이도 좋은 성적을 내고 있다. 최근 챔피언스리그 경기에서 토트넘은 코펜하겐을 4대0으로 완파했다. 그러나 프랭크 감독은 여전히 비수마를 유용한 전력으로 평가하고 있다는 이야기가 있다.
브라르 박사는 "부상 부위의 구체적인 인대와 손상 정도에 달려 있다. 몇 주가 될 수도 있고, 몇 달이 될 수도 있다"라고 주장했다.
비수마 입장에서는 부상이 경미해 몇 주 안에 복귀할 수 있기를 바라고 있다. 그러나 회복까지 몇 달이 걸린다면, 그는 한 경기도 출전하지 못한 채 토트넘을 떠날 수도 있다.
한편, 비수마는 지난 프리시즌에서 손흥민이 떠난다는 소식을 듣고 눈물을 흘린 선수 중 하나다. 8월 2일 안양에서 진행된 오픈트레이닝 당시 계속해서 눈물을 훔치는 장면이 카메라에 포착됐다.
