초대박! 뎀벨레→이강인 'PSG 에이스 교체' 현실화…"LEE 움직임 다…

[스포츠조선 강우진 기자]우스만 뎀벨레가 또다시 부상을 당하면서 결장이 불가피해졌다. 파리 생제르망(PSG)은 자연스레 이강인에 의존할 수 밖에 없다.
이강인에게는 기회다. 공격과 미드필드 진영 모두에서 뛸 수 있는 자원이기에 당분간 붙박이 주전으로 활약할 가능성이 크다. 프랑스에서도 이강인에 대한 평가가 점차 좋아지고 있다. 특히 뮌헨전 교체 투입 이후 가장 눈에 띄는 활약을 한 선수가 이강인이었다.
르파리지앵은 "이강인은 좋은 모습을 보여줬다. 네베스에게 두 차례 결정적인 패스를 줬고, 그중 하나는 골로 연결됐다"라며 6.5점을 부여했다.
이강인은 이번 시즌 모든 대회를 통틀어 14경기에 출전해 1골 1도움을 기록 중이다. 1골은 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 나왔다.
지난 시즌 에이스였던 뎀벨레의 몸상태가 좋지 않은 상황이라 이번 시즌 이강인이 상대적으로 부각될 것으로 보인다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적설까지 나왔던 만큼 이강인이 좋은 활약을 바탕으로 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있을지 팬들의 기대는 커지고 있다.
