아디다스, '2026 FIFA 월드컵' 앞둔 22개국 '홈 저지 컬렉션'…

글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스가 '2026 FIFA 월드컵'을 앞두고 역대 최대 규모의 22개국 '홈 저지 컬렉션'을 공개했다. 이번 컬렉션에는 알제리, 아르헨티나, 벨기에, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 독일, 헝가리, 이탈리아, 일본, 멕시코, 북아일랜드, 페루, 카타르, 사우디아라비아, 스코틀랜드, 스페인, 스웨덴, 우크라이나, 아랍에미리트, 베네수엘라, 웨일스 등 총 22개국이 포함됐다.
국가별 디자인을 살펴보면, 아르헨티나의 홈 저지는 블루 톤의 그라데이션 스트라이프로 세 차례의 월드컵 우승을 상징하며, 독일은 1990년과 2014년의 우승, 그리고 1994년 미국 대회 당시 저지의 V자 패턴을 현대적으로 재구성했다.
아디다스 담당자는 "국가대표 유니폼은 국가의 자부심이자, 팬과 팀을 하나로 연결하는 상징적인 존재"라며 "2026 북중미 월드컵을 앞두고 각국의 전통을 기리면서도 모든 세대의 팬들이 공감할 수 있는 새로운 '홈 저지 컬렉션'을 완성했다"고 말했다. 이어 "이번 제품은 각국의 문화적 아이덴티티와 현대적 감각을 조화롭게 담아냈으며, 아디다스만의 혁신적인 기술력과 디자인을 통해 축구 저지의 새로운 기준을 제시했다"고 덧붙였다.
2026 FIFA 월드컵 '홈 저지 컬렉션'은 6일부터 아디다스 공식 온라인 스토어 및 주요 매장에서 판매된다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com