아디다스, '2026 FIFA 월드컵' 앞둔 22개국 '홈 저지 컬렉션' 공개

기사입력 2025-11-06 16:09


아디다스가 공개한 '2026 FIFA 월드컵' 22개국 '홈 저지 컬렉션'. 사진제공=아다디스 코리아

글로벌 리딩 스포츠 브랜드 아디다스가 '2026 FIFA 월드컵'을 앞두고 역대 최대 규모의 22개국 '홈 저지 컬렉션'을 공개했다. 이번 컬렉션에는 알제리, 아르헨티나, 벨기에, 칠레, 콜롬비아, 코스타리카, 독일, 헝가리, 이탈리아, 일본, 멕시코, 북아일랜드, 페루, 카타르, 사우디아라비아, 스코틀랜드, 스페인, 스웨덴, 우크라이나, 아랍에미리트, 베네수엘라, 웨일스 등 총 22개국이 포함됐다.

이번 '홈 저지 컬렉션'은 각국의 역사와 문화, 그리고 자연환경에서 얻은 영감을 바탕으로, 색상과 그래픽 패턴을 통해 국가 고유의 유산과 정체성을 현대적으로 재해석했다. 또한 역사적 순간과 승리의 상징, 헤리티지 디자인 요소를 세심하게 반영해 팬들이 즐길 수 있는 높은 완성도를 구현했다.

특히 역대 최대 규모로 개최되는 이번 월드컵의 의미를 담아, 어깨 부분에는 기존보다 두꺼운 72㎜ 두께의 아디다스 시그니처 삼선(3 STRIPES)을 적용했으며, 로고에는 렌티큘러(LENTICULAR) 열전사 기법을 사용해 각도에 따라 다채롭게 변화하는 시각적 효과를 더했다.

국가별 디자인을 살펴보면, 아르헨티나의 홈 저지는 블루 톤의 그라데이션 스트라이프로 세 차례의 월드컵 우승을 상징하며, 독일은 1990년과 2014년의 우승, 그리고 1994년 미국 대회 당시 저지의 V자 패턴을 현대적으로 재구성했다.


이탈리아는 로마 제국의 월계관, 일본은 하늘과 바다가 맞닿는 수평선, 멕시코는 아즈텍 달력, 스페인은 국기에서 따온 레드와 옐로 컬러를 통해 각 나라의 정체성을 고유하게 담아냈다.

기술적인 측면에서도 이번 컬렉션은 개최국인 캐나다, 멕시코, 미국의 다양한 기후 환경 속에서 선수들이 최상의 퍼포먼스를 발휘할 수 있도록 설계됐다. 아디다스의 혁신 기술인 클라이마쿨+(CLIMACOOL+)이 적용된 3D 구조 원단은 땀과 열을 신속히 배출하고 건조시켜 쾌적한 착용감을 유지하며, 저지 전면에 배치된 메쉬 통풍홀은 공기 흐름을 극대화해 체온 조절을 돕는다.

샘 핸디 아디다스 풋볼 총괄 제너럴 매니저는 "국가대표 저지는 국가의 자부심이자 팬과 팀을 하나로 잇는 상징"이라며, "2026 북중미 월드컵을 맞아 각국의 전통을 기리면서도 모든 세대의 팬들이 공감할 수 있는 '홈 저지 컬렉션'을 완성했다"고 밝혔다.

아디다스 담당자는 "국가대표 유니폼은 국가의 자부심이자, 팬과 팀을 하나로 연결하는 상징적인 존재"라며 "2026 북중미 월드컵을 앞두고 각국의 전통을 기리면서도 모든 세대의 팬들이 공감할 수 있는 새로운 '홈 저지 컬렉션'을 완성했다"고 말했다. 이어 "이번 제품은 각국의 문화적 아이덴티티와 현대적 감각을 조화롭게 담아냈으며, 아디다스만의 혁신적인 기술력과 디자인을 통해 축구 저지의 새로운 기준을 제시했다"고 덧붙였다.


2026 FIFA 월드컵 '홈 저지 컬렉션'은 6일부터 아디다스 공식 온라인 스토어 및 주요 매장에서 판매된다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

