英 단독, 손흥민 사우디 2000억 거절 가능했던 이유...EPL급 연봉…

[스포츠조선 김대식 기자]미국으로 갔다고 해서 손흥민이 받는 돈은 크게 달라지지 않았다.
LAFC의 선수단 총연봉은 약 3010만달러(약 428억원) 수준으로 MLS 구단 전체 2위에 올랐다. 손흥민이 선수단 연봉 중 약 3분의 1을 차지하는 셈이다. 다만 MLSPA의 자료는 모든 선수들의 기본급만 공개한 것으로 보너스 계약 등은 공개되지 않는다.
보르손은 "기본 연봉만 놓고 보면 토트넘에서 받던 수준과 크게 다르지 않을 것이다. 물론 이제는 새로운 계약이고, 계약 기간이 얼마나 남아있는지는 알 수 없지만 상당히 탄탄한 계약임이라는 건 분명하다"며 손흥민이 토트넘에서 받던 연봉을 LAFC에서도 받고 있다고 평가했다.
LAFC가 할 수 있는 선수에서 최대한을 보장했기에 손흥민은 다른 유혹에 흔들리지 않을 수 있었다. 사실 선수 생활 말년에 사우디아라비아행을 택했다면 손흥민은 훨씬 더 많은 돈을 벌 수도 있었다. 사우디 구단 알 이티하드가 손흥민에게 준비했던 연봉이 3000만유로(약 496억원) 수준이었다. 4년 계약을 제안할 계획이었기에 총액이 1억2000만유로(약 1984억원)에 달했다. 미국에서 받는 연봉과 비교하면 3배가 넘는다. 하지만 LAFC에서 월드컵을 준비하면서도 좋은 대우를 받을 수 있다는 점이 손흥민에게 크게 작용했던 것으로 추측된다.