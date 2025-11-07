대전, '대관식' 전북 원정서 고춧가루 '준비'...구단 1부 최다승+최다 연승 '도전'!

기사입력 2025-11-07 14:07


대전, '대관식' 전북 원정서 고춧가루 '준비'...구단 1부 최다승+최…

[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌이 전북 현대를 잡고 구단 역사를 새로 쓰려고 한다.

대전은 8일 오후 4시30분 전주월드컵경기장에서 전북과 '하나은행 K리그1 2025 36라운드' 맞대결을 펼친다. 대전은 승점 61(17승 10무 8패)을 얻어 2위에 올라있다.

파죽의 4연승이다. 포항 스틸러스전 3대1 승리를 시작으로 제주SK(3대1 승), 포항(2대0 승), FC서울(3대1 승)을 차례로 잡았다. 서울전에선 안톤, 마사, 유강현이 차례로 골을 넣었다. 유강현까지 득점에 가세를 해 대전은 더욱 상승세를 타는 중이다.

4연승과 더불어 완벽한 경기력으로 주목을 받고 있다. 좌우 풀백 이명재-김문환은 공수에서 높은 영향력을 보여주고 있고 중원 듀오 이순민-김봉수는 완벽한 역할 분담으로 상대와 중원 싸움에서 우위를 안겨줬다.

외국인 윙어 콤비 에르난데스-주앙 빅토르가 측면을 흔들면 투톱 주민규-마사가 마무리한다. 알고도 못 막는 전개로 대전은 상대에 공포감을 안기고 있다.

황선홍 감독은 서울전 승리 이후 기자회견에서 "그동안 3연승이 최고였는데 뛰어넘자고 말했다. 선수들이 의지를 갖고 열심히 해서 의미가 있는 승리를 했다. 응원해주신 팬들에게도 감사하다"고 소감을 남겼다.

절정에 도달한 대전은 이제 1부리그 단일 시즌 최다 승리 타이에 도전한다. 2003년 대전은 44경기 체제에서 18승을 했는데 구단 1부리그 단일 시즌 최다 승리 기록이다. 전북전에서 5연승을 해내면 타이가 된다.

황선홍 감독도 5연승을 향한 강력한 의지를 밝혔다. 창단 이래 최고 시즌을 향해 다가가려고 한다.


전북은 이미 K리그1 우승을 확정했다. 최근 6경기에서 1승만 기록하고 있다. 전북을 상대로 대전은 최근 10경기에서 2승 6무 2패를 기록했다. 이번 시즌엔 1무 2패로 열세였다. 전북은 대전전에서 트로피 퍼포먼스를 하는데 대전은 아랑곳하지 않고 승리를 챙기려고 한다. 대전이 이날 승리할 경우 3위를 확정지으며, 아시아챔피언스리그 진출도 확정짓게 된다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

