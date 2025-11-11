양민혁 충격 오열! 손흥민의 '亞 간판 자리' 일본인에게 내준다…"구보 …

|
[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 손흥민의 인기를 이어갈 새로운 아시아 스타를 찾고 있다. 일본 선수 구보 다케후사가 유력한 후보다.
프랑크 감독의 토트넘은 공격적인 재능, 창의력, 득점력을 제공할 수 있는 선수를 찾고 있다. 구보를 내년 1월 이적시장 최우선 영입 후보로 점찍은 것으로 알려졌다. 이전에도 구보 영입에 관심을 가지고 있다는 이야기가 나온 만큼 이번에는 그를 반드시 영입하겠다는 의지를 보이고 있다.
토트넘이 구보를 영입하게 된다면 팀 내 일본인 선수는 2명이 된다. 중앙 수비수 다카이 고타가 이미 토트넘 소속이기 때문이다. 손흥민을 이을 아시아 스타로 양민혁이 유력했지만, 유망주 취급을 받고 있다. 양민혁이 토트넘 1군에서 활약하기 위해서는 보다 많은 시간이 필요할 것으로 보인다. 반면 구보의 경우 토트넘 측에서 즉시 전력감으로 고려하는 자원이다. 토트넘의 공격을 강화하는 핵심 자원이 될 수 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com