'佛 극찬' 이강인 초대박! 흐비차+비티냐까지 넘었다…"PSG서 가장 믿…

|
|
[스포츠조선 강우진 기자]이강인에 대한 프랑스 현지 매체의 극찬이 끊이질 않고 있다. 이강인은 기회 창출에 있어서 리그 최고 수치를 기록하고 있다.
|
|
90분당 평균 수치로 환산하면, 이강인은 경기마다 5.62개의 결정적 기회를 창출하고 있다. 탈압박 능력과 정교한 왼발을 활용한 그의 플레이는 상대 수비에게 치명적인 위협을 가하고 있다. 현재 PSG 공격의 핵심 동력이 바로 이강인이다.
|
|
PSG 입장에서는 이강인을 지난 여름 판매하지 않은 것은 옳은 선택이었다.
매체는 "사실 PSG는 지난 여름 이강인을 이적시킬 가능성도 열어두고 있었다"라며 "5000만 유로(약 840억원) 의 제안을 받는다는 조건에서였다. 그러나 그런 제안은 오지 않았다"라고 전했다.
이어 "그럼에도 불구하고, 이제 그는 마요르카 시절의 잠재력을 완전히 되살리며, PSG가 공격 자원이 부족한 시점에 가장 믿을 수 있는 카드로 떠오르고 있다"라고 덧붙였다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com