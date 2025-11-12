"포체티노는 악마" 손흥민은 대체 5년을 어떻게 버틴거야? "토트넘 첫 …

|
[스포츠조선 윤진만 기자]마우리시오 포체티노 감독이 토트넘 홋스퍼 시절 악명을 떨친 '지옥훈련' 후기가 공개됐다.
스탐불리는 2014년 5월 사우샘프턴에서 토트넘으로 이직한 포체티노 감독의 1기 영입생 중 한 명이다. 당시엔 덜 알려진 포체티노식 훈련이 어떤 식으로 진행되는지에 대한 정보를 얻지 못한 채 런던에 입성했을 가능성이 크다.
스탐불리는 "샤워를 마치고 숙소로 돌아가려는데, 코치가 '어딜 가? 한 시간 뒤에 훈련이 또 있어'라고 말하더라"며 잊고 싶어도 잊지 못할 11년 전 추억을 담담한 목소리로 전했다.
반면 포체티노 감독은 에너지 넘치는 압박 축구로 유럽 무대에서 승승장구했다. 중위권 이미지가 강한 토트넘을 유럽챔피언스리그 진출권으로 올려놓았다. 잉글랜드 프리미어리그 준우승, 유럽챔피언스리그 준우승 등의 성과를 냈다.
토트넘을 떠난 스탐불리는 2016년부터 2021년까지 샬케(독일), 2021년부터 2024년까지 아다나 데미스포르(튀르키예)에서 뛰었고, 2024년 프랑스로 돌아와 스타드랭스를 거쳐 현재 메스에서 뛰고 있다.
