토트넘 직격탄, 손흥민 없어서 눈물 펑펑...'폭싹 망했수다' 관중석 텅…

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 손흥민이 떠난 후 상업적으로 분명히 악영향를 받고 있다.
지난 주 영국 더 스탠다드는 '토트넘은 보루시아 도르트문트와의 유럽챔피언스리그(UCL) 경기 티켓 가격을 변경했다. 도르트문트와의 경기는 토트넘의 이번 유럽 대회 홈 4경기 중 가장 큰 관심을 받는 경기였으며, 처음에는 카테고리A 경기로 분류되었다. 하지만 클럽은 이제 도르트문트전을 카테고리B 경기로 가격을 책정하기로 결정했다'고 보도한 바 있다.
이뿐만 아니라 구단 스토어에서도 손흥민 유니폼을 구매할 수 없기 때문에 관련 매출이 절반 수준으로 떨어졌다는 보도도 나왔다. 일본 매체 사커다이제스트가 토트넘 훗스퍼 스타디움 공식 스토어에서 직원과 만나서 직접 얻어낸 정보였다.
그는 토트넘이 유니폼과 구장 명명권을 합쳐서 연간 5000만파운드(약 963억원) 규모를 목표로 할 것이라고 전망했다. 원래 토트넘은 유니폼 스폰서로만 4000만파운드를 받았고, 구장 명명명권으로 연간 2000만파운드(약 385억원)를 노렸다. 5000만파운드로 계약이 체결되면 기존 목표치에서 하향된 조건이다.