[오피셜]'광주FC 최초 준프로 김윤호 포함' K리그, 2026시즌 우선…

[오피셜]'광주FC 최초 준프로 김윤호 포함' K리그, 2026시즌 우선지명 선수 명단 발표

광주 김윤호. 사진제공=한국프로축구연맹

천안 우정연. 사진제공=한국프로축구연맹

부산 이호진. 사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 김가을 기자]한국 축구를 이끌 미래는 누구일까.

한국프로축구연맹이 K리그 24개 구단의 2026시즌 우선지명 선수 명단을 발표했다. K리그 산하 유스팀 소속의 유망주 총 178명이 소속 구단의 우선지명을 받았다. 이 중 20명은 프로로 직행한다.

K리그1은 12개 전 구단에서 총 93명을 우선지명 했다. 전북이 12명으로 가장 많았다. 포항(11명), 강원, 수원FC(각 10명), 서울, 울산(각 9명), 제주(8명), 대구(7명), 광주, 대전(각 6명), 김천(4명), 안양(1명) 순이었다.

K리그2에서는 충북청주와 화성을 제외한 12개 구단이 총 85명을 우선지명 했다. 부산이 15명으로 가장 많았다. 경남, 전남(각 11명), 수원(9명), 성남(8명), 경남, 부천(각 8명), 천안, 충남아산(각 7명), 인천(6명), 부천(5명), 김포, 서울이랜드(각 2명)가 뒤를 이었다.

K리그 신인선수 선발 방식은 '우선지명'과 '자유선발'로 나뉜다. 각 구단은 매년 9월 말까지 산하 유스팀 소속 선수 중 고교 졸업예정자를 대상으로 우선지명 권한을 행사할 수 있다. 우선지명의 효력은 졸업 연도부터 3년간 유지된다. 대학 휴학, 해외 진출, 병역복무 기간은 효력 기간에서 제외한다. 해당 기간 내 선수가 우선지명 구단에 입단하지 않는 경우 우선지명 효력은 자동 소멸된다.

우선지명 선수의 입단 조건은 계약 기간 1~5년이다. 기본급 2700만~3600만원이며, 최대 1억 5000만원의 계약금을 받을 수 있다. 계약금이 지급되는 경우 계약 기간은 5년, 첫 시즌 기본급은 3600만원으로 고정된다. 우선지명 선수 이외의 선수들은 자유선발을 통해 K리그 구단과 계약할 수 있다.

이번 우선지명을 받은 178명 중 K리그1에서 10명, K리그2에서 10명이 프로로 직행한다. 2024년 17세에 광주 구단 최초로 준프로 계약을 체결한 김윤호, 올 시즌 천안에서 준프로 계약후 프로 데뷔골을 기록한 우정연, 올 시즌 GROUND.N K리그 U18 챔피언십을 포함해 세 개 대회 득점왕을 차지한 부산 이호진 등이 포함됐다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

