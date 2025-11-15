英 독점! "손흥민 나가니 1140억 날아갔다" 재정 타격 극심…"亞 레전드 떠나니 메인 스폰서 하기 싫다네"

최종수정 2025-11-15 08:31

英 독점! "손흥민 나가니 1140억 날아갔다" 재정 타격 극심…"亞 레…
사진=토트넘 홋스퍼

英 독점! "손흥민 나가니 1140억 날아갔다" 재정 타격 극심…"亞 레…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 이탈은 토트넘 홋스퍼에게 막대한 손실을 가져왔다는 분석이 나온다.

영국 풋볼인사이더는 14일(한국시각) "손흥민은 지난여름 토트넘 생활에 마침표를 찍었지만, 그의 이적이 현재 토트넘에 6000만 파운드(약 1140억원)의 비용을 초래했을 가능성이 있다"라고 단독 보도했다.

손흥민은 토트넘서 10년을 보낸 뒤 약 2000만 파운드(약 380억원)의 이적료로 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC(로스앤젤레스 FC)에 합류했다. 손흥민은 토트넘의 주장으로서 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승 트로피를 들어 올렸다.

토트넘의 레전드로 칭송받는 손흥민이다. 그만큼 그가 떠난 이후 구단 입장에서는 아쉬움이 클 수밖에 없다.


英 독점! "손흥민 나가니 1140억 날아갔다" 재정 타격 극심…"亞 레…
사진=토트넘

英 독점! "손흥민 나가니 1140억 날아갔다" 재정 타격 극심…"亞 레…
사진=LAFC
공교롭게도 최근 토트넘은 홍콩의 생명보험사 AIA와의 유니폼 메인 스폰서 계약을 갱신하지 않는다고 발표했다. 대신 AIA는 앞으로 토트넘 훈련복의 전면 스폰서로 남게 된다.

키스 위니스 전 에버턴 CEO는 손흥민의 이적이 이번 메인 스폰서 계약 미갱신에 영향을 줬을 수 있다고 주장했다. 위니스는 AIA의 주요 비즈니스 지역이 아시아인 만큼, 손흥민이 팀을 떠났다는 사실이 계약 갱신의 필요성을 가져다주지 못했다고 보고 있다.


英 독점! "손흥민 나가니 1140억 날아갔다" 재정 타격 극심…"亞 레…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
위니스는 토트넘이 유니폼 전면 스폰서 계약에 약 6000만 파운드를 요구했을 것이라고 밝혔다.

그는 풋볼인사이더의 팟캐스트에서 "AIA는 오랜 기간 토트넘과 함께해왔다. 그들의 사업을 보면 상당 부분이 아시아에 기반을 두고 있다"라며 "손흥민의 이적이 AIA가 토트넘이 요구한 금액을 지불하지 않으려 한 이유에 영향을 미쳤을지 궁금했다"라고 말했다.


英 독점! "손흥민 나가니 1140억 날아갔다" 재정 타격 극심…"亞 레…
사진=LAFC

위니스는 "현재 프리미어리그 상위권 팀의 유니폼 메인 스폰서 금액의 시세는 약 6000만 파운드"라며 "AIA는 그 가격만큼의 가치를 느끼지 못했을 수 있다"라고 주장했다.

손흥민은 토트넘에서 유니폼 판매량 1위를 기록한 선수다. 토트넘이 스폰서 관련 수익뿐 아니라 유니폼 관련 수익에서도 손해가 막심하다는 소리다. 토트넘은 축구 외적으로도 손흥민의 빈자리를 여실히 느끼고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 가짜 같다고" ('인영인영')

2.

박나래, 조부 진돗개 입양하더니..55억家서 개인 과외까지 '애지중지' ('나혼산')

3.

유노윤호, 음악방송 중 돌발 상황에 무대 이탈..이서진이 '수습' ('비서진')

4.

JTBC 한민용 앵커, 쌍둥이 출산…“감자 2.9kg·도토리 2.93kg 모두 건강해”

5.

‘김연아♥’ 고우림, 아기 향해 미소남발…이정현 “빨리 낳으세요”

스포츠 많이본뉴스
1.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

2.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

3.

[현장이슈]"5분 뛰라고 한국 부른건가" 태극마크 2개월차 카스트로프의 현 스코어는 '벤치', 손흥민처럼 시간이 필요해

4.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

5.

2006년 4강의 기적, 분위기가 난다. 대표팀 단골 류지현이 느낀 22.1세의 NEW 대표팀. 밝기만 한게 아니다

스포츠 많이본뉴스
1.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

2.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

3.

[현장이슈]"5분 뛰라고 한국 부른건가" 태극마크 2개월차 카스트로프의 현 스코어는 '벤치', 손흥민처럼 시간이 필요해

4.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

5.

2006년 4강의 기적, 분위기가 난다. 대표팀 단골 류지현이 느낀 22.1세의 NEW 대표팀. 밝기만 한게 아니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.