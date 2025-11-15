'늦게 핀 꽃'화천KSPO 위재은의 간절함"통합우승X첫 월드컵의 꿈"[W…

|
[스포츠조선 전영지 기자]'화천KSPO 공격수' 위재은이 사상 첫 통합우승과 월드컵의 꿈을 또렷히 밝혔다.
화천은 지난해 정규리그 우승에도 불구하고 챔피언결정전에서 수원FC에 패하며 통합우승을 놓친 아픈 기억이 있다. 위재은은 "작년 아픔을 생각하면서 팀이 정신적으로 더 강해지고 있다. '올해는 절대 그런 아쉬움을 만들지 말자'며 선수들과 소통하고 있다"고 했다.
챔피언결정 2차전을 앞두고 위재은은 "무실점 승리가 목표다. 1차전에서 전반엔 잘 풀렸는데 후반 안일했던 면이 있다. 보완점을 확실히 알았으니 2차전은 잘 치를 것"이라고 자신했다. "세트피스 실점 부분에서 확실하게 보완을 해야 한다. 4라운드 서울시청전처럼 무실점 승리를 위해 최선을 다할 것"이라는 각오를 전했다.
창녕WFC, 인천 현대제철에서 충분한 기회를 받지 못했던 위재은은 화천 이적 후 기량이 만개했다. 그녀에게 화천 KSPO는 축구의 전성기를 이끌어준 고마운 구단. 팀과 팬들을 위한 통합우승의 각오는 확고했다. "화천은 저를 항상 인정해주시고 능력을 알아봐주는 구단이다. 감독님께서 이렇게 중요한 경기에 기용도 해주시고 늘 믿음을 주신다. 그 믿음에 보답해야 하는 것이 선수의 몫이다."
15일 오후 2시 챔피언결정 2차전을 앞둔 양팀 감독들의 출사표도 결연했다. 어느 팀이 이기든 WK리그 사상 첫 역사다. 유영실 서울시청 감독은 "1차전에서 전반 0-3으로 지던 경기를 2대3까지 쫓아갔다. 박희영, 강유미, 손윤희 등 베테랑들과 어린 선수들의 신구조화가 좋았다. 1차전 후반 기세를 2차전에도 이어갈 것"이라고 다짐했다. 아쉬운 패배 후 머리가 '띵'하다던 유 감독은 "각오는 '띵'이다. 화천 기다려라! 2차전에선 '띵'하게 해주겠다"는 각오를 전했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com