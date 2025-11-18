"노장은 죽지 않는다" '한국과 인연' 78세 아드보카트 근황, 자메이카…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'아무나 월드컵'에 도전장을 내민 감독 중엔 한국 축구와 깊은 인연을 지닌 딕 아드보카트 퀴라소 축구대표팀 감독(78)이 있다.
PSV 에인트호번, 레인저스, 제니트 상트페테르부르크, 선덜랜드, 페예노르트 등 다양한 유럽 클럽도 이끌었다.
다만 아드보카트 감독은 퀴라소 역사상 가장 중요한 경기에 '개인 사정'으로 자메이카전을 직접 지휘하지 않을 예정이다. 퀴라소는 맨유 유스 출신 미드필더 타이티 총(셰필드 유나이티드) 등 네덜란드 출신 선수가 주를 이룬다.
북중미 3차예선 A조에선 수리남이 사상 첫 본선 진출을 꿈꾸고 있다. 수리남은 5경기에서 2승3무 승점 9로 조 선두를 달리고 있다. 2위 파나마(승점 9)와 승점이 같지만, 득실차에서 3골 앞섰다. 수리남은 18일 과테말라 원정을 떠나고, 파나마는 같은 시각 엘살바도르를 홈으로 불러들인다.
지금까지 요르단, 우즈베키스탄, 카보베르데 등 3팀이 사상 최초로 본선 티켓을 챙겼다. 엘링 홀란(맨시티)이 이끄는 노르웨이는 1998년 프랑스월드컵 이후 27년만에 본선행을 확정했다. 4번 포트권인 퀴라소와 수리남(랭킹 126위)은 2번 포트를 확정한 홍명보호의 월드컵 조별리그 상대가 될 수도 있다.
