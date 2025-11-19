안정감 갖춘 베테랑 '대전 듀오'→짧지만 '인상 깊은 9번' 조규성→돌파…

[스포츠조선 이현석 기자]2025년 A매치를 마무리한 홍명보호는 월드컵 본선에서 힘을 더할 수확도 챙겼다. 2026년 북중미월드컵에서 옵션이 될 수 있는 카드들을 추가했다.
대한민국 축구 A대표팀은 18일 서울월드컵경기장에서 열린 가나와의 11월 친선경기를 1대0으로 승리하며 2025년 마지막 A매치에서 유종의 미를 거뒀다. 파라과이(2대0 승), 볼리비아(2대0 승)에 이어 가나까지 꺾으며 A매치 3연승으로 한 해를 마무리했다. 승리라는 결과가 가장 중요했다. 월드컵 조추첨에서 '포트2'를 확보해야 했다. 2연전을 모두 승리해 자력으로 사수했다. 하지만 얻은 수확은 승리만이 아니다. 월드컵 무대에서 활용할 옵션들의 가능성을 확인했다.
측면 수비에서 '베테랑 듀오' 이명재 김문환(이상 대전하나)이 안정감을 갖춘 경기력으로 희망을 밝혔다. 홍 감독은 9월 A매치에 두 선수를 다시 대표팀으로 불러들였다. 찾아온 기회를 놓치지 않았다. 멕시코를 상대로 탄탄한 수비력과 활동량, 번뜩이는 공격성까지 보였다. 10월과 11월에도 두 선수의 활약은 이어졌다. 파라과이를 상대로 선발 출전해 승리에 기여했고, 볼리비아전에서도 공수 양면에서 경기력을 유지했다. 이태석(아우스트리아빈) 설영우(즈베즈다) 체제에 균열을 만들고 측면에 경험을 더할 수 있는 선택지로 자리 잡았다.
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 조규성이 후반 팀의 두번째 골을 터뜨리고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com
/2025.11.14/
공격에서는 '인간 승리'의 아이콘 조규성(미트윌란)이 짧지만 깊은 인상으로 월드컵 스타의 복귀를 알렸다. 조규성은 부상 이후 합병증을 겪으며 공백이 길었다. 1년8개월 만에 태극마크를 달았다. 부상 복귀 후 폼을 끌어올려 홍 감독의 부름을 받았다. 컨디션을 고려한 짧은 출전 시간, 그럼에도 가치를 확실히 증명했다. 볼리비아전에서는 교체로 출전해 상대 견제를 버텨내고 득점을 터트렸다. 가나전에서는 중원까지 내려와 공간을 만들고, 측면으로 공격을 풀어줬다. 피지컬을 갖춘 '9번' 공격수의 전형을 보였다.
18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 황희찬이 페널티 박스 안쪽에서 파울을 유도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com
/2025.11.18/
황희찬(울버햄튼)도 빼놓을 수 없다. 황희찬은 소속팀에서의 부진이 떠오르지 않는 인상적인 공격력을 보였다. 볼리비아를 상대로 꾸준히 돌파를 시도하며 상대 수비를 흔들었다. 가나전은 짧지만 더 위협적이었다. 후반 17분 교체로 출전해 페널티 지역을 뚫어내는 날카로운 돌파로 2022년 카타르월드컵 시절을 떠오르게 했다. 직접 얻어낸 페널티킥을 성공시키지 못한 점이 유일한 아쉬움이었다. 포트2 확정과 함께 기대했던 마무리에 성공한 홍명보호, 2025년 마지막에 얻은 수확들은 이어질 2026년 월드컵 여정에 기대를 품게 했다. 이현석 기자 digh1229@sportschosun.com