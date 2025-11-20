해리 케인, 바르셀로나 이적합니까? "바이에른 뮌헨, 대체자 준비 중"

[스포츠조선 이현석 기자]해리 케인이 바이에른 뮌헨을 떠나는 것일까. 바이에른이 대체자 영입을 고려 중이다.
스페인의 피차헤스는 19일(한국시각) '케인의 자리를 바이에른에서 대체할 유력한 후보'라며 바이에른의 이적시장 행보에 주목하고 있다.
바이에른의 핵심 공격수 케인은 최근 이적설이 등장했다. 바이에른에서 공격수로서 새 역사를 쓰고 있지만, 계약 만료가 다가오는 그를 향한 관심은 꾸준했다. 이번 주인공은 토트넘이 아닌 바르셀로나였다. 로베르트 레반도프스키와의 계약이 끝나면, 그 자리를 케인으로 대체하고자 한다고 알려졌다. 케인이 바이에른에서 레반도프스키의 빈자리를 지웠던 점을 고려하면 안성맞춤이다. 케인의 의중이 가장 중요한 이적 관심일 수밖에 없다.
AFP연합뉴스
바이에른이 케인의 이탈 가능성에 대비한 영입을 노리고 있다는 소식이 등장했다. 후보는 바로 두샨 블라호비치다. 피차헤스는 '블라호비치가 케인의 대체자로서 바이에른의 관심을 끌었다. 그는 계약 상황을 고려해 바이에른의 유력한 옵션으로 떠올랐다. 그는 박스 안에서의 득점력, 고전적인 9번 프로필, 비교적 낮을 수 있는 급여 등 바이에른이 흥미로워할 자질을 갖췄다. 케인이 떠난다면 블라호비치가 바이에른 공격진에 참여할 수 있다. 바이에른 수뇌부는 블라호비치가 골잡이로서 역사적 전통에 부합한다고 믿는다'고 전했다.
블라호비치는 한때 세르비아를 대표하는 공격수로서 성장하며 세리에A 무대에서 큰 관심을 받았다. 2020~2021시즌 40경기 21골 이후 피오렌티나에서 24경기 20골을 터트려 겨울 이적시장을 통해 유벤투스로 향했다. 다만 유벤투스 이적 후 탈장 수술을 받으며 어려움을 겪었고 좀처럼 전성기 기량을 보여주지 못했다. 직전 3시즌 동안 매 시즌 14골 이상을 블라호비치였지만, 경기력에 아쉬움이 컸다. 유벤투스는 블라호비치와의 재계약에서 멀어지고 있다.
AFP연합뉴스
바이에른이 그 틈을 노려 계약을 원한다는 소식이 전해졌다. 케인의 빈자리를 모두 채우기는 어렵지만, 문전 해결 능력과 프로필을 고려하면 케인의 빈자리를 채우기에 나쁜 자원은 아니다. 2026년 계약 만료 상황이기에 올 시즌 이후 영입 시 이적료가 들지 않을 수 있다는 점도 바이에른으로서는 반길 요소다.
케인의 거취와 함께 여러 공격수의 이름이 바이에른과 엮이고 있다. 블라호비치가 케인의 뒤를 이을 주인공이 될지도 계속해서 관심이 쏟아질 전망이다.