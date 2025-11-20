[공식발표]"홍명보호가 해냈다" 사상 첫 포트2 확정, 11월 2연승→F…

14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 그라운드에 나선 홍명보 감독의 모습. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.14/
출처=CBS스포츠
[스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구가 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 22위를 유지해 2026년 북중미월드컵 2번 포트 배정이 사실상 확정됐다.
홍명보호는 20일(이하 한국시각) 발표된 FIFA 랭킹에서 22위를 유지했다. 랭킹 포인트는 10월(1583.92점) 보다 5.53점 오른 1599.45점을 기록했다. 14일 볼리비아, 18일 가나와의 A매치 친선경기 2연전에서 각각 2대0과 1대0 스코어로 무실점 연승한 결과다.
FIFA는 "유럽축구연맹(UEFA)과 북중미축구연맹(CONCACAF)의 월드컵 예선 최종전과 아프리카축구연맹(CAF)과 아시아축구연맹(AFC) 플레이오프 최종전 등 분주한 A매치 데이 이후 랭킹에 상당한 변동이 있었다"라며 "최신 랭킹은 21일 스위스 취리히의 FIFA 본사에서 열리는 월드컵 플레이오프(PO) 토너먼트와 유럽 플레이오프 조 추첨에 영향을 미칠 것"이라고 밝혔다.
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 손흥민이 프리킥 선제골을 터뜨리고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/
FIFA는 이번 랭킹을 내달 6일 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 진행될 예정인 월드컵 본선 조 추첨식에서 어떻게 활용될지 언급하지 않았지만, 기존 방식대로면 한국은 2번 포트에 무난히 포함될 것으로 보인다. 한국의 11월 랭킹은 이미 본선 진출권을 획득한 42개국 중 20번째에 해당한다. 남은 변수는 플레이오프 정도다. FIFA가 PO를 거쳐 월드컵 본선에 오를 6개국을 기존 방식처럼 4번 포트에 배정할지, 혹은 각국의 랭킹에 따라 포트를 배정할지는 미정이지만, 후자의 방식대로도 이탈리아(12위), 덴마크(21위)만이 2번 포트에 속한다. 오스트리아(24위), 호주(26위)가 떨어질지언정 한국의 2번 포트 사수에는 문제가 없다.
북중미월드컵 조 추첨은 본선 참가국 48개국을 12개국씩 4개 포트로 나눠 진행한다. 공동 개최국인 미국(14위), 멕시코(15위), 캐나다(27위)와 FIFA 랭킹 상위 9개국(스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일)이 1번 포트에 속하고, 그다음으로 순위가 높은 12개국이 2번 포트, 그다음 12개국이 3번 포트에 속하는 방식이다.
18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 이태석이 선취골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/
2번 포트에는 크로아티아(10위), 모로코(11위), 콜롬비아(13위), 우루과이(16위), 스위스(17위), 일본(18위), 세네갈(19위), 이란(20위), 한국, 에콰도르(23위), 오스트리아(24위), 호주(26)가 속한다. 한국이 12번의 월드컵을 치르면서 2번 포트에 속한 건 이번이 처음이다. 크로아티아, 모로코, 콜롬비아 등 까다로운 팀과 같은 조에 속하는 상황을 피할 수 있다.
3번 포트는 노르웨이(29위), 파나마(30위), 이집트(34위), 알제리(35위), 스코틀랜드(36위), 파라과이(39위), 튀니지(40위), 코트디부아르(42위), 우즈베키스탄(50위), 카타르(51위), 사우디아라비아(60위), 남아프리카공화국(61위)로 구성된다.
4번 포트는 요르단(66위), 카보베르데(68), 가나(72위), 퀴라소(82위), 아이티(84위), 뉴질랜드(86위) 등이다. 우즈베키스탄, 요르단, 카보베르데, 퀴라소는 역사상 처음으로 월드컵 본선 진출에 성공했다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com