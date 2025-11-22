"강인이도 데려가세요" PSG 최대 불안 요소 등장, 감독이 충격 이별?…

[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG)의 최대 불안 요소는 선수가 아니다. 감독이다.
영국의 트리뷰나는 21일(한국시각) 'PSG가 루이스 엔리케 감독의 바르셀로나 복귀에 심각한 우려를 표명하고 있다'라고 보도했다.
트리뷰나는 'PSG는 엔리케 감독을 바르셀로나에 잃을까 봐 심각하게 우려 중이다. 엔리케와 PSG의 계약이 2027년까지 남이있음에도 그렇다. 최근 PSG를 둘러싼 분위기는 가라앉지 않고 있다. 논란은 계속이어지고 있다. 최근 화두는 엔리케 감독의 헌신에 대한 다니엘 리올로 기자로부터 나왔다. 리올로는 엔리케 감독이 다음 행선지를 찾고 있다고 말했다'고 전했다.
이어 '엔리케는 PSG에서 재계약을 체결했지만, 여전히 바르셀로나를 염두에 두고 있다는 주장이 나왔다. 한지 플릭 감독의 계약이 2027년에 만료되는 점을 고려하면 더욱 그렇다'고 덧붙였다.
엔리케는 유럽을 대표하는 명장이다. 현역 시절 바르셀로나의 핵심으로 활약하기도 했던 그는 은퇴 이후 지도자의 길을 걸으며, 바르셀로나 B팀을 시작으로 AS로마, 셀타 비고를 거쳐 바르셀로나 감독으로 부임했다. 바르셀로나에서 그는 2014~2025시즌 당시 라리가, 유럽챔피언스리그, 코파델레이를 석권하는 트레블을 달성하며 모두를 놀라게 했다. 다만 당시에는 전성기 기량의 메시와 루이스 수아레스, 네이마르까지 있었던 바르셀로나의 전력 덕분이라는 평가도 적지 않았다.
2017년 바르셀로나를 떠난 그는 스페인 대표팀에서는 뚜렷한 성과를 거두지 못했다. 이후 2023년 PSG 지휘봉을 잡으며 다시 클럽으로 돌아왔다. 기대와 우려가 공존했다. 스타 군단인 PSG를 잘 이끌 수 있을지에 대한 의문과 전술에 대한 불확실성이 적지 않았다. 하지만 엔리케는 자신의 능력을 증명했다. 킬리안 음바페까지 떠나고 시작한 2024~2025시즌 PSG는 엔리케와 함께 리그1, 유럽챔피언스리그, 쿠프 드 프랑스를 싹쓸이하며 트레블을 달성했다. 구단 최초의 유럽챔피언스리그 우승이기도 했다.
하지만 문제가 터졌다. 엔리케가 바르셀로나 복귀를 노릴 수 있다는 소식이 전해지며, PSG의 우려가 커지게 됐다. 엔리케로서는 바르셀로나는 언제나 매력적인 팀일 수밖에 없다. 바르셀로나는 2027년 여름 한지 플릭과의 계약이 만료된다. 새 감독이 필요해질 수 있다. 그 타이밍에 맞춰 엔리케가 이적을 고민한다면 매력적일 수밖에 없다.
엔리케의 행보에 적지 않은 관심이 쏟아지고 있다. 트레블을 두 차례나 달성한 명장이 PSG를 떠난다면 모두의 구애가 쏟아질 수 있다. 바르셀로나도 그중에 충분히 이름을 올려놓을 수 있는 팀이다. 엔리케의 선택이 중요할 전망이다.