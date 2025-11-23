[현장라인업]'승강 PO 모드' 수원 삼성, 정규리그 최종전 일류첸코 김…

[현장라인업]'승강 PO 모드' 수원 삼성, 정규리그 최종전 일류첸코 김지현 투입
[수원=스포츠조선 윤진만 기자]수원 삼성과 김포FC가 '하나은행 K리그2 2025' 정규리그 최종전(39라운드) 라인업을 발표했다.
K리그2 준우승을 차지하며 승강 플레이오프(PO) 모드에 돌입한 수원은 23일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열리는 김포전에 일류첸코을 공격 선봉으로 세우고 김지현 브루노 실바, 박지원을 공격 2선에 배치한다.
이규성과 홍원진이 중앙 미드필더 듀오로 나서고, 이건희 권완규 레오, 이기제가 포백을 꾸린다. 김민준이 골키퍼 장갑을 낀다.
세라핌, 이민혁 파울리뇨, 최영준 김민우 고종현 김정훈이 벤치 대기한다.
이에 맞서는 8위 김포는 아쉽게 플레이오프 진출에 실패했지만, 7위 탈환과 '유종의 미'를 위해 싸운다.
루이스, 김경준이 공격을 맡고, 김민우 이상민 디자우마, 장부성이 미드필드진을 구축한다. 윤재운 김동민 이찬형 박경록이 포백을 맡고, 손정현이 골문을 지킨다.
김결 안창민 이환희 정우빈 김민식 김지훈 윤보상이 벤치 대기한다. 공격수 박동진은 누적경고로 결장한다.
올 시즌 두 번의 맞대결에선 김포가 1승1무로 우위를 점했다.
수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
