'쏘니, 우승은 내가 할게' 1골-3도움-MLS PO 공포 신기록-통산 …

'GOAT' 리오넬 메시가 원맨쇼로 인터 마이애미를 미국 메이저리그사커(MLS)컵 동부 컨퍼런스 결승으로 이끌었다. 인터 마이애미는 24일(한국시각) 미국 오하이오주 신시내티의 TQL스타디움에서 열린 FC신시내티와의 2025년 MLS컵 플레이오프 동부 컨퍼런스 준결승에서 4대0 완승을 거뒀다. 인터 마이애미는 내달 1일 필라델피아 유니온과 뉴욕시티FC의 승자와 함께 동부 컨퍼런스 결승전을 치른다.
주연은 단연 메시였다. 이날 중앙 공격수로 나선 메시는 바르셀로나 시절 전성기를 열었던 '펄스 나인' 역할을 맡았다. 마테오 실베티, 타데오 아옌데라는 기동력이 좋은 좌우 날개를 파트너로 한 메시는 특유의 창의적인 플레이에 집중하며 최고의 경기력을 보였다. 메시는 이날 전반 결승골에 이어 후반 도움 3개를 추가하며, 이날 인터 마이애미가 기록한 모든 골을 만들어냈다.
메시는 전반 19분 실베티가 왼쪽에서 올린 크로스를 헤더로 마무리했다. 선제골을 기록한 메시는 후반에는 패스쇼로 팀 승리를 이끌었다. 12분 실베티와 17분과 29분 아옌데의 연속골을 도왔다. 메시는 소파스코어로부터 평점 10점 만점을 받았다. 이날만 4개의 공격포인트를 추가하며, 6골-6도움으로 MLS컵 PO 역대 최다 공격포인트 신기록을 세웠다. 메시는 앞서 PO 1라운드 3경기에서 5골-3도움을 기록한 바 있다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
메시는 PO에서 놀라운 생산력을 보이며, 커리어 통산 1300개라는 엄청난 기록도 만들어 냈다. 원풋볼에 따르면, 메시는 클럽과 대표팀 통산 1135경기에서 896골-404도움을 기록했다. 메시는 바르셀로나에서 941개, 파리생제르맹에서 66개, 인터 마이매이에서 117개, 아르헨티나 대표팀에서 176개의 공격포인트를 올렸다. 1213개를 기록 중인 '라이벌' 크리스티아누 호날두(알 나스르)에 앞서 처음으로 1300개 고지를 밟았다. 역사상 최초다.
메시는 첫 MLS컵 우승을 노린다. 메시는 2023년 마이애미 합류 후 2023시즌 리그스컵 우승, 2024시즌 서포터즈 실드를 차지했지만, MLS컵 우승과는 아직 인연이 없다. 지난 시즌에도 애틀랜타 유나이티드와 PO 1라운드에서 맞붙었지만, 1승2패로 탈락했다.
메시는 올 시즌 더욱 힘을 냈다. 29골-19도움으로 득점왕과 도움왕을 석권했다. 메시의 활약 속 정규리그 동부 3위(19승8무7패)에 오른 인터 마이애미는 PO 1라운드에서 내슈빌을 2승1패로 제압했다. 역시 메시의 원맨쇼가 돋보였다. 신시내티까지 꺾은 인터 마이애미를 MLS컵 우승에 성큼 다가섰다. 특히 인터 마이애미의 가장 강력한 경쟁자로 꼽혔던 서부의 LA FC는 서부 컨퍼런스 준결승에서 밴쿠버 화이트캡스에 패하며 탈락했다. 손흥민은 환상 멀티골로 승부를 2-2 원점으로 돌렸지만, 아쉽게 승부차기 실축으로 배패의 멍에를 썼다. '손흥민 대 메시'는 끝내 이루어지지 않았다.