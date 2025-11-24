"흥민 형, 난 왜 이럴까" 지지리 복도 없는 히샬리송, 36.6m '인…

"흥민 형, 난 왜 이럴까" 지지리 복도 없는 히샬리송, 36.6m '인생골'에도 주목도는 '제로'
|
|
|중계화면 캡처
|
|
|사진캡처=더선
|
|
|AFP 연합뉴스
[스포츠조선 김성원 기자]논란의 브라질대표팀 발탁으로 A매치 기간 벤치만 지킨 히샬리송(토트넘)이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 2경기 연속골을 터트렸다.
원더골이었다. 영국의 '더선'은 올 시즌 '최고의 골'이라고 극찬했다. 하지만 토트넘의 완패로 빛이 바랬다.
히샬리송은 24일(이하 한국시각) 영국 런던의 에미레이츠 스타디움에서 열린 아스널과의 2025~2026시즌 EPL 12라운드에서 선발 출전했다. 일찌감치 대세는 기울었다.
아스널은 전반 36분 레안드로 트로사르의 선제골로 리드를 잡았다. 토트넘이 영입을 노렸다가 아스널에 하이잭킹 당한 에베레치 에제가 폭발했다. 그는 전반 41분과 후반 휘슬이 울린 직후 연속골을 터트렸다.
0-3, 토트넘은 암울했다. 그 순간 히샬리송이 '찰나의 빛'이 됐다. 후반 10분이었다. 주앙 팔리냐가 아스널 진영 센터서클에서 태클로 마르틴 수비멘디의 볼을 탈취했다.
볼은 앞으로 흘렀고, 히샬리송은 아스널 수문장 다비드 라야가 나와있는 틈을 타 지체없이 40야드(약 36.6m) 장거리 슛을 터트렸다. 볼은 긴 비행 끝에 아스널의 골망에 꽂혔다. 라야가 뒤로 물러서며 몸을 던져 손을 뻗었지만 볼을 터치하지 못했다.
|
|
|AP 연합뉴스
하지만 웃을 수 없었다. 에제는 후반 31분 한 골을 더 보태 해트트릭을 완성했다. 토트넘은 1대4로 완패했다.
|
|
|EPA 연합뉴스
히샬리송은 A매치 브레이크 전인 8일 맨유전(2대2 무)에서 긴 침묵을 깼다. 그는 손흥민(LA FC)이 떠나자 부활하는 듯 했다. 8월 16일 번리와의 2025~2026시즌 EPL 개막전(3대0 승)에서 2골을 터트렸다. 7일 뒤 열린 맨시티와의 2라운드 대결(2대0 승)에서도 도움을 기록했다.
하지만 그 기세는 곧 멈췄다. 히샬리송은 9월 20일 브라이턴전(2대2 무)에서야 골맛을 봤다. 그리고 맨유전에 이어 아스널전에 각각 1골씩을 추가했다. EPL 5호골이다. 팀내 최다 득점자로 우뚝섰다.
영국 '스카이스포츠' 해설위원인 맨유 레전드 게리 네빌은 "완벽한 골"이라고 평가했다. 팬들도 놀랐다. 팬들은 SNS를 통해 '올 시즌 최고의 골이다', '히샬리송은 히트 상품만 낸다', '정말 대단하다. 정확도가 정말 뛰어나다' 등 극찬의 반응을 쏟아냈다.
하지만 히샬라송의 골은 '북런던 더비' 결과에 묻혔다. 주연은 에제였다. 그는 '북런던 더비' 역사상 네 번째 해트트릭 선수로 등극했다. 1934년 테드 드레이크(아스널), 1961년 테리 다이슨(토트넘), 1978년 앨런 선덜랜드(아스널) 이후 47년 만이다.
아스널은 승점 29점(9승2무1패)을 기록, 2위 첼시(승점 23)를 승점 6점차로 따돌리고 선두 자리를 굳게 지켰다. 승점 18점(5승3무4패)의 토트넘은 9위로 떨어졌다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.