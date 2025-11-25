"SON, 팀을 위해 뛰라고!" 손흥민vs요리스의 대충돌, BBC피셜 E…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]LA FC에서 다시 만나 '행복축구'를 펼치고 있는 '전직 토트넘 주장 듀오' 손흥민과 위고 요리스가 황당무개한 '팀킬' 사건으로 '강제소환'됐다.
둘의 싸움은 라커룸에서도 이어졌다. 훗날 토트넘의 다큐멘터리 '올 오어 낫띵'에서 드러난 바에 따르면, 손흥민이 "뭐가 문제야. 난 잘못한 게 없다"고 소리쳤고, 요리스는 "모두에게 똑같다. 팀을 위해 뛰어라"고 맞받아쳤다.
손흥민과 요리스는 현재 LA FC에서 한솥밥을 먹고 있다. 2023년 프랑스 출신 골키퍼 요리스가 먼저 토트넘을 떠나 LA에 입성했고, 뒤이어 손흥민이 지난 8월 LA로 향했다. 뜨거운 포옹으로 재회한 둘은 LA의 2025년 미국프로축구(MLS)컵 서부 컨퍼런스 준결승 진출을 이끌었다.
2008년 12월 스토크시티의 리카르도 풀러는 동료 앤디 그리핀과의 충돌로 웨스트햄 유나이티드전에서 퇴장했다. 게예의 이번 퇴장 사건 이전에 팀 동료와의 마찰로 자멸한 최근 사례다.
'BBC'는 이밖에 2019년 9월 빌라 듀오 타이런 밍스와 안와르 엘 가지의 충돌, 2008년 1월 아스널 듀오 니클라스 벤트너와 에마뉴엘 아데바요르의 충돌, 2024년 1월 아스널 듀오 올렉산드르 진첸코와 벤 화이트의 충돌 등을 대표적인 팀킬 사례로 들었다.
한편, 게예는 맨유의 공격을 막는 상황에서 킨과 의견 충돌을 일으켰다. 감정이 격해진 킨이 게예의 가슴을 손으로 두 번 밀어낸 후, 게예가 킨의 뺨을 때리는 듯한 모습이 포착됐다. 에버턴 골키퍼 조던 픽포드가 달려와 둘을 떼어놓았다. 하지만 게예는 폭력적인 행위로 인해 퇴장을 피할 수 없었다.
한편, 데이비드 모예스 에버턴 감독은 경기 후 "게예의 퇴장은 누구도 예상하지 못했다. 개인적으로 선수들이 경기장에서 싸우는 게 나쁘지 않다고 생각한다. 서로를 신경쓰고, 무언가를 요구하는 모습이기 때문이다. 게예가 퇴장해서 실망스러웠지만, 게예는 (하프타임에)선수들에게 사과했다. 동료들의 활약을 칭찬했고, 결과에 감사했다. 우린 계속 앞으로 나아갈 것"이라고 말했다.
게예는 개인 SNS를 통해 "킨에게 먼저 사과의 말을 전한다. 내 행동에 대한 책임은 전적으로 나에게 있다. 동료, 스태프, 팬, 구단에도 사과하고 싶다. 다시는 이런 일이 없을 것이라고 장담한다"라고 사과문을 올렸다. .
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com