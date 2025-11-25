"손흥민 '전설 커리어'는 어떻게 설명할건데" EPL 킹의 모두까기, "분데스 출신은 일단 의심부터 한다"

기사입력 2025-11-26 00:11


"손흥민 '전설 커리어'는 어떻게 설명할건데" EPL 킹의 모두까기, "…
사진=베르너 SNS 캡처

"손흥민 '전설 커리어'는 어떻게 설명할건데" EPL 킹의 모두까기, "…
EPA연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]'아스널 킹' 티에리 앙리가 독일 분데스리가 출신 선수에 대한 의구심을 공개적으로 표명해 그 배경에 관심이 쏠린다.

앙리는 최근 스포츠방송 '스카이스포츠'와의 인터뷰에서 플로리안 비르츠(리버풀) 등 독일에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 건너온 일부 선수들의 적응 실패에 관한 의견을 밝혔다.

분데스리가에서 최고의 활약을 펼치던 비르츠는 지난여름 바이어 레버쿠젠에서 천문학적인 이적료인 1억1600만파운드(약 2140억원)에 리버풀 유니폼을 입으며 큰 화제를 뿌렸다.

하지만 비르츠는 개막 후 석달이 넘도록 아르네 슬롯 리버풀 감독의 팀에서 자리잡지 못하고 겉돌고 있다. 올시즌 각종 컵대회 포함 15경기에서 단 1골도 넣지 못하며 언론과 팬의 비판을 받고 있다.


"손흥민 '전설 커리어'는 어떻게 설명할건데" EPL 킹의 모두까기, "…
앙리는 "새로운 팀에 오자마자 잘하는 건 쉽지 않다. 리버풀이 영입한 비르츠를 보라"며 "개인적으론 분데스리가 출신 선수를 항상 의심하면서 지켜보고 있다. 모든 분데스리거가 다른 리그에서 활약하지 못한다는 말은 아니다"라고 말했다.

비르츠 외에도 손흥민(LA FC)이 토트넘에 남기고 간 7번 유니폼을 물려받은 '분데스리가 출신' 사비 시몬스도 기대 이하의 퍼포먼스를 일관하고 있다. 토트넘은 라이프치히에 약 6000만유로(약 970억원)를 주고 네덜란드 국가대표 공격형 미드필더인 시몬스를 영입했다.

2024~2025시즌 분데스리가에서만 10골6도움(25경기)을 기록한 시몬스는 올 시즌 컵대회 포함 15경기에 출전해 아직 마수걸이 골을 신고하지 못하고 있다. 비르츠와 동병상련이다.

이밖에 '전 토트넘' 티모 베르너(라이프치히), '전 맨유' 제이든 산초(첼시), '전 첼시' 크리스토프 은쿤쿠(AC밀란), '전 도르트문트' 제이미 기튼스, '전 프랑크푸르트' 위고 에키티케 등 분데스리가 출신 1~2선 공격수들이 부진 및 부상 등의 이유로 EPL에 정착하지 못했다. 과거엔 가가와 신지가 도르트문트 시절 퍼포먼스를 맨유에서 재현하지 못한 바 있다.


"손흥민 '전설 커리어'는 어떻게 설명할건데" EPL 킹의 모두까기, "…
EPA연합뉴스

2015년부터 2025년까지 토트넘에서 전설적인 커리어를 쌓은 손흥민, '맨시티의 득점 괴물' 엘링 홀란(맨시티), 시대를 풍미한 전 맨시티 플레이메이커 케빈 더 브라위너(나폴리) 등은 특이한 케이스로 여겨진다. 손흥민은 EPL에서 333경기에 출전해 127골 71도움을 남겼다.

앙리는 리그의 스타일 차이에서 원인을 찾았다. 그는 "전술이 분데스리가 선수들의 적응을 어렵게 만든다. 대부분의 EPL 감독은 (너른 공간에서)드리블하기를 요구하지 않고 모든 상황을 통제해 역습을 안 당하려고 한다. 다들 블록을 내리다보니 공간이 많지 않다. (선두)아스널도 세트피스가 주 득점 루트다. 기회가 많지 않을 뿐더러 몇 번의 득점 찬스를 놓쳐도 곤경에 처한다"라고 말했다.

앙리는 현역시절 세리에A(유벤투스), EPL(아스널), 라리가(바르셀로나), 리그앙(모나코) 등에서 뛰었지만, 분데스리가 무대를 밟아본 적은 없다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김경진, 박명수 '인성 논란' 재점화…"몰카였는데 나만 국민쓰레기됐다"

2.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

3.

故 이순재 비보에 나영석PD 충격...생방송 중 "경황 없어, 이서진과 조문갈 것"

4.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

5.

54세 오연수, 식당서 민폐 유튜버 됐다 "다른 사람들에게 피해갈까봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

2.

'야구선수가 아이돌인가?' 유료 소통앱 논란에 구단들도 황당 "처음 듣는 이야기다"[SC핫이슈]

3.

'손흥민 승부차기 실축' 이유는 바로 '이 것'…MLS 첫 시즌 긍정적 평가…"LAFC 다음 시즌 강해져서 돌아올 것"

4.

[공식발표]조용하던 삼성, 포수 박세혁 깜짝 트레이드 영입↔3R 신인지명권

5.

[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 100%↑, 합계 330만 달러

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

2.

'야구선수가 아이돌인가?' 유료 소통앱 논란에 구단들도 황당 "처음 듣는 이야기다"[SC핫이슈]

3.

'손흥민 승부차기 실축' 이유는 바로 '이 것'…MLS 첫 시즌 긍정적 평가…"LAFC 다음 시즌 강해져서 돌아올 것"

4.

[공식발표]조용하던 삼성, 포수 박세혁 깜짝 트레이드 영입↔3R 신인지명권

5.

[공식발표]삼성, '보물 듀오' 후라도 디아즈 둘다 잡았다,..디아즈 100%↑, 합계 330만 달러

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.