'인구 48만 소도시가 뚫어낸 한계!' 포항, 2025시즌 홈경기 '평균 관중 1만' 돌파...유료 관중 집계 이래 최초

최종수정 2025-11-25 23:45

사진=포항스틸러스

사진=포항스틸러스

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 '평균 관중 1만명'을 넘어섰다.

포항은 22일 포항스틸야드에서 열린 전북현대와의 홈경기에서 유료 관중 10572명을 기록하며 2025시즌 홈경기 '평균 관중 1만 명(10248명, 총 좌석수의 71.8%)'을 달성했다. 2018년 K리그가 유료 관중 집계를 시작한 이후 구단 역사상 첫 기록이다. 특히 이 기록은 소도시 연고 구단의 한계를 뛰어넘는 성과라는 점에서 의미가 깊다. 포항시 인구는 2025년 10월 기준 48만 8963명으로, 인구 대비 높은 관중 비율을 보여주며 '축구도시 포항'의 면모를 다시 한번 증명했다.

포항스틸야드는 1990년 개장한 K리그 최초의 전용구장이다. 구단은 노후화된 시설을 보완하고 팬 경험을 강화하기 위해 최근 몇 년간 대대적인 환경 개선을 지속적으로 추진해왔다. 지난해에는 테이블석과 데크석을 신설하고 스카이박스를 리뉴얼했다. 올해는 구장 내 F&B 매장 입점 확대와 함께 화장실, 의무실, 수유실 등 편의시설을 대폭 보완했다. 이러한 변화는 팬 만족도 향상으로 이어지며 자연스럽게 관중 증가를 뒷받침했다.

포항스틸러스 마케팅팀은 "팬들이 경기장을 찾는 가장 큰 이유는 결국 좋은 경기와 좋은 경험이다. 구단은 팬들과 더욱 가까워지기 위해 지속적으로 경기장 환경을 개선해 왔고, 그 노력이 결실을 맺고 있어 기쁘다"며 "앞으로도 포항이 진정한 축구도시로서 팬들과 함께 성장하도록 계속 나아가겠다"고 전했다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

