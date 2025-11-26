英 BBC '손흥민 격렬 충돌' 깜짝 조명'...뺨 후려쳐' 엽기 퇴장 …

에버턴은 25일(한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 맨체스터 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 12라운드에서 1대0으로 승리했다. 이번 승리로 에버턴은 11위까지 도약했다.
에버턴은 기분 좋은 승점 3점을 챙겼지만 이날 경기 최악의 사태가 벌어졌다. 전반 13분 게예가 다이렉트 퇴장을 당한 사건이었다. 게예는 전반 13분 동료들과 함께 맨유의 공격을 막아낸 직후에 센터백인 마이클 킨에게 달려가 화를 내기 시작했다. 게예가 다짜고짜 달려들자 킨도 가만히 있지 않았고, 두 선수는 서로를 밀치기 시작했다.
서로 밀치는 정도에서 마무리됐다면 자존심이 강한 선수들끼리의 충돌이라는 해프닝으로 끝날 수 있었던 사건이었지만 게예는 다이렉트 퇴장을 받았다. 킨이 자신을 밀치자 게예는 킨의 뺨을 때렸다. 주심은 게예의 폭력 행동을 코앞에서 지켜봤고, 폭력 행위를 저지른 게예에게 망설임없이 퇴장을 내밀었다.
2025~2026시즌 EPL에서 가장 어이없는 퇴장이었다. 게예는 퇴장을 받은 후에도 성질을 죽이지 못했다. 일리만 은디아예와 조던 픽포드가 계속해서 뜯어말릴 정도로 게예는 지나치게 흥분했다. 은디아예와 픽포드가 경기장 밖으로 밀어낸 뒤에야 게예는 라커룸으로 들어갔다.
경기 후 영국 BBC는 게예와 킨의 충돌을 두고 역대 EPL에서 동료들끼리 그라운드에서 충돌한 사건들을 다루기도 했다. BBC가 조명한 일화 중에서는 2019~2020시즌 손흥민과 위고 요리스의 일화도 있었다.
BBC는 '토트넘이 에버턴을 상대로 1대0으로 앞서던 상황에서, 당시 토트넘 주장 요리스는 손흥민이 수비 가담을 제대로 하지 않은 것에 불만을 표했다. 요리스는 전반 종료 후 양 팀이 그라운드를 떠나는 과정에서 손흥민에게 달려가 등을 밀쳤고, 이에 손흥민이 격앙되게 반응하면서 충돌이 벌어졌다. 그러나 후반이 시작된 뒤 이 일은 잊혔고, 토트넘은 결국 리드를 지켜 승리를 거뒀다'고 설명했다.
일단 이번 사건 역시 손흥민과 요리스의 충돌처럼 순간적인 화로 인한 다툼으로 마무리되는 모양새다. 게예는 경기 후 개인 SNS를 통해 "난 내 동료인 킨에게 먼저 사과하고 싶다. 내 행동에 대한 책임감을 느끼고 있다. 동료들, 스태프들, 팬들 그리고 구단에도 사과하고 싶다. 이번에 일어난 일은 내가 어떤 사람인지, 내가 지키고자 하는 가치와도 전혀 맞지 않는다. 감정이 격해질 수는 있지만, 그렇다고 해서 그런 행동이 정당화될 수는 없다. 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하겠다"며 모두에게 미안함을 전달했다.