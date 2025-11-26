美매체, "일본-브라질-이탈리아-이집트 만나면 '죽음의 조'"…日, '2번 포트' 기피대상 1호

기사입력 2025-11-26 11:38


美매체, "일본-브라질-이탈리아-이집트 만나면 '죽음의 조'"…日, '2…
사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

美매체, "일본-브라질-이탈리아-이집트 만나면 '죽음의 조'"…日, '2…
출처=BR 풋볼

[스포츠조선 윤진만 기자]국제축구연맹(FIFA)이 약 열흘 앞으로 다가온 2026년 북중미월드컵 본선 조추첨식에 앞서 조추첨 방식을 발표하면서 소위 '죽음의 조'에 대한 관심이 높아지고 있다.

FIFA는 이번 북중미월드컵부터 참가국수를 기존 32개국에서 48개국으로 늘렸다. 조별리그는 각 4팀씩 12개조로 편성된다. 각 조 상위 2위뿐 아니라 3위팀 중 상위 8위까지 32강 토너먼트에 진출할 수 있는 기회가 생겼다.

하지만 조 추첨에서 불운을 겪는다면 토너먼트 진출의 꿈이 무산될 가능성이 높아진다. 그래서 12월6일 미국 워싱턴에서 진행되는 조 추첨식 결과가 중요하다. 객관적 전력이 높은 팀은 피하는 게 상책이다.

26일(한국시각) FIFA에 따르면, 공동 개최국인 멕시코가 A조, 캐나다가 B조, 미국이 D조에 배정됐다. FIFA 랭킹 상위 4개팀(스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드)는 서로 다른 블록에 배치되어 준결승까진 서로 맞붙지 않는다. 같은 대륙 연맹 소속국가끼린 같은 조에 묶이지 않지만, 참가팀이 많은 유럽은 최대 2개팀까지 같은 조에서 싸울 수 있다.

발표 이후 가장 관심을 끄는 포트는 4번 포트다. 4번 포트는 FIFA 랭킹이 가장 낮은 팀이 모인 소위 '약체 집합소'다. 하지만 유럽 예선 플레이오프와 대륙간 플레이오프를 통과한 팀도 기존 방식대로 FIFA 랭킹에 상관없이 4번 포트로 향한다. 플레이오프에서 '대형 변수'가 발생할 수 있다는 뜻이다.


美매체, "일본-브라질-이탈리아-이집트 만나면 '죽음의 조'"…日, '2…
로이터연합뉴스
현재 유럽 예선 플레이오프를 앞둔 팀 중엔 '전통명가' 이탈리아가 있다. 현지 매체들은 FIFA 랭킹 12위인 이탈리아가 플레이오프를 통과해 본선에 오른다는 가정하에 이탈리아가 속한 조가 '죽음의 조'가 될 가능성이 크다고 보고 있다. 이탈리아는 유럽 플레이오프 준결승에서 북아일랜드를 상대한다. 이 경기에서 승리시 웨일스-보스니아전 승자와 월드컵 본선 티켓을 둔 결승전을 펼친다.

영국 라디오방송 '토크스포츠'는 26일자 기사에서 '잉글랜드, 콜롬비아, 이집트, 이탈리아'를 잉글랜드의 죽음의 조로 가정했다. 가장 쉬운 조로는 '잉글랜드, 호주, 아이티, 남아프리카공화국'을 뽑았다.

미국 방송 'CBS스포츠'도 이탈리아를 '죽음의 조'에 포함했다. '브라질, 일본, 이집트, 이탈리아'를 예시로 들었다. FIFA 랭킹이 각각 5위, 18위, 34위, 12위, 평균 랭킹 17.25위인 네 팀이 만나면 '초접전 양상이 펼쳐질 수 있다'고 봤다.


미국 방송 '폭스스포츠'는 아직 본선 진출이 확정되지 않은 이탈리아를 빼고 '미국, 일본, 노르웨이, 가나' 조를 '불균형'의 예로 들었다. 아무리 참가팀이 늘어났다고 해도 극도로 불균형한 조가 생길 수 밖에 없다는 것이다. 3번 포트에선 모하메드 살라(리버풀)가 이끄는 이집트와 엘링 홀란(맨시티)을 앞세운 노르웨이, 4번 포트에선 가나가 피해야 하는 팀으로 분류되는 분위기다.


美매체, "일본-브라질-이탈리아-이집트 만나면 '죽음의 조'"…日, '2…
18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 승리한 대한민국 선수들이 기뻐하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/
한편, 일본 '지지통신'은 조 추첨 방식이 발표된 이후, 일본 축구대표팀이 지난 2022년 카타르월드컵에서 각각 3위와 4위를 차지한 크로아티아(10위)와 모로코(11위)를 피했다는 점에 의미를 부여했다. 크로아티아와 모로코는 일본, 대한민국(22위)와 같은 2번 포트에 속했다.

홍명보호 역시 역사상 첫 2번 포트 획득으로 크로아티아, 모로코, 콜롬비아, 우루과이와 같은 까다로운 팀들과의 조별리그 만남을 일단 피했다. 홍명보 감독은 조추첨식 및 베이스캠프 답사를 위해 내달 3일 출국할 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

◇2026년 북중미월드컵 포트

포트 1=캐나다, 멕시코, 미국, 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 영국, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일

포트 2=크로아티아, 모로코, 콜롬비아, 우루과이, 스위스, 일본, 세네갈, 이란, 대한민국, 에콰도르, 오스트리아, 호주

포트 3=노르웨이, 파나마, 이집트, 알제리, 스코틀랜드, 파라과이, 튀니지, 코트디부아르, 우즈베키스탄, 카타르, 사우디아라비아, 남아프리카공화국

포트 4=요르단, 카보베르데, 가나, 퀴라소, 아이티, 뉴질랜드, 유럽 플레이오프 A, B, C, D, 대륙간 플레이오프 1, 2

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"故 이순재 빈소 옆에 故 변웅전" 한지일, 나란히 잠든 두 거장 애도

2.

'일본인♥' 송진우, 역사왜곡 논란 사과 "韓日 싸웠다 표현, 혼혈子 시선에 맞춰..제 잘못"[전문]

3.

주우재, 한혜진 '최악 이별스토리' 고백에 "누군지 알겠다…이것보더 더 센거 있지 않냐" 폭로(옥문아들)

4.

추성훈, 역대급 방송 사고났다..녹화도 중단 "이건 안돼" ('헬스파머')

5.

"장우혁이 때렸다" 갑질 폭로 前직원, 1심서 명예훼손 무죄..法 "허위라 단정 어려워""

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'이럴수가' 케이브 두산과 결별, KBO 이적은 불가…KIA도 탐냈던 ML 타자에 밀렸다

3.

만장일치 6표가 부족했다…득표율 97% 40홈런 4번 타자 '베스트9' 입성, 한신 소속 7명 72년 만에 최다 수상[민창기의 일본야구]

4.

[공식발표]'29억 잭팟' KIA 1선발 네일 잡았다, ML 의지 꺾다니…"타이거즈 팬들 다시 만나 기쁘다"

5.

한국인 프리미어리거 승격 1호 탄생? 韓 최초 역사 기대감...홍명보호 최고 유망주와 함께 미친 돌풍

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]FIFA 공식발표! 홍명보호, 한국 축구 사상 첫 '포트2' 확정…1~4번 포트 공개, 12월 6일 조추첨

2.

'이럴수가' 케이브 두산과 결별, KBO 이적은 불가…KIA도 탐냈던 ML 타자에 밀렸다

3.

만장일치 6표가 부족했다…득표율 97% 40홈런 4번 타자 '베스트9' 입성, 한신 소속 7명 72년 만에 최다 수상[민창기의 일본야구]

4.

[공식발표]'29억 잭팟' KIA 1선발 네일 잡았다, ML 의지 꺾다니…"타이거즈 팬들 다시 만나 기쁘다"

5.

한국인 프리미어리거 승격 1호 탄생? 韓 최초 역사 기대감...홍명보호 최고 유망주와 함께 미친 돌풍

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.