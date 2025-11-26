美매체, "일본-브라질-이탈리아-이집트 만나면 '죽음의 조'"…日, '2…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]국제축구연맹(FIFA)이 약 열흘 앞으로 다가온 2026년 북중미월드컵 본선 조추첨식에 앞서 조추첨 방식을 발표하면서 소위 '죽음의 조'에 대한 관심이 높아지고 있다.
26일(한국시각) FIFA에 따르면, 공동 개최국인 멕시코가 A조, 캐나다가 B조, 미국이 D조에 배정됐다. FIFA 랭킹 상위 4개팀(스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드)는 서로 다른 블록에 배치되어 준결승까진 서로 맞붙지 않는다. 같은 대륙 연맹 소속국가끼린 같은 조에 묶이지 않지만, 참가팀이 많은 유럽은 최대 2개팀까지 같은 조에서 싸울 수 있다.
발표 이후 가장 관심을 끄는 포트는 4번 포트다. 4번 포트는 FIFA 랭킹이 가장 낮은 팀이 모인 소위 '약체 집합소'다. 하지만 유럽 예선 플레이오프와 대륙간 플레이오프를 통과한 팀도 기존 방식대로 FIFA 랭킹에 상관없이 4번 포트로 향한다. 플레이오프에서 '대형 변수'가 발생할 수 있다는 뜻이다.
영국 라디오방송 '토크스포츠'는 26일자 기사에서 '잉글랜드, 콜롬비아, 이집트, 이탈리아'를 잉글랜드의 죽음의 조로 가정했다. 가장 쉬운 조로는 '잉글랜드, 호주, 아이티, 남아프리카공화국'을 뽑았다.
미국 방송 'CBS스포츠'도 이탈리아를 '죽음의 조'에 포함했다. '브라질, 일본, 이집트, 이탈리아'를 예시로 들었다. FIFA 랭킹이 각각 5위, 18위, 34위, 12위, 평균 랭킹 17.25위인 네 팀이 만나면 '초접전 양상이 펼쳐질 수 있다'고 봤다.
미국 방송 '폭스스포츠'는 아직 본선 진출이 확정되지 않은 이탈리아를 빼고 '미국, 일본, 노르웨이, 가나' 조를 '불균형'의 예로 들었다. 아무리 참가팀이 늘어났다고 해도 극도로 불균형한 조가 생길 수 밖에 없다는 것이다. 3번 포트에선 모하메드 살라(리버풀)가 이끄는 이집트와 엘링 홀란(맨시티)을 앞세운 노르웨이, 4번 포트에선 가나가 피해야 하는 팀으로 분류되는 분위기다.
홍명보호 역시 역사상 첫 2번 포트 획득으로 크로아티아, 모로코, 콜롬비아, 우루과이와 같은 까다로운 팀들과의 조별리그 만남을 일단 피했다. 홍명보 감독은 조추첨식 및 베이스캠프 답사를 위해 내달 3일 출국할 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
◇2026년 북중미월드컵 포트
포트 1=캐나다, 멕시코, 미국, 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 영국, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일
포트 2=크로아티아, 모로코, 콜롬비아, 우루과이, 스위스, 일본, 세네갈, 이란, 대한민국, 에콰도르, 오스트리아, 호주
포트 3=노르웨이, 파나마, 이집트, 알제리, 스코틀랜드, 파라과이, 튀니지, 코트디부아르, 우즈베키스탄, 카타르, 사우디아라비아, 남아프리카공화국
포트 4=요르단, 카보베르데, 가나, 퀴라소, 아이티, 뉴질랜드, 유럽 플레이오프 A, B, C, D, 대륙간 플레이오프 1, 2