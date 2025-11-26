'올 시즌 마지막 홈 경기' 포항스틸러스, 홈에서 빠툼과 맞대결... A…

'올 시즌 마지막 홈 경기' 포항스틸러스, 홈에서 빠툼과 맞대결... ACL2 16강 향한 결정적 승부→유종의 미 거둘 각오

최종수정 2025-11-26 15:59

[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 홈에서 아시아챔피언스리그(ACL)2 16강을 향한 중요한 승부에 나선다.

포항은 오는 27일 오후 7시 포항스틸야드에서 태국 BG빠툼 유나이티드와 아시아챔피언스리그(이하 ACL)2 2025~2026 그룹스테이지 5차전 홈경기를 펼친다. 포항은 지난 6일 홈에서 열린 탬피니스전에서 후반 42분 조상혁의 동점골로 승점 1점을 추가하며 조 2위를 유지했다.

현재 조 2위인 포항은 이번 경기에서 승리할 경우 순위를 굳히며 16강 진출이 확정된다. 이번 빠툼전은 올해 포항 홈에서 열리는 마지막 홈경기로, 홈 팬들의 성원 속에 유종의 미를 거두겠다는 각오다.

경기 당일 북문광장 푸드트럭존과 경기장 내 푸드존에서는 다양한 먹거리로 팬들을 맞이한다. 스틸스토어에서는 담요, 머플러, 레디백 등 MD 상품 할인 이벤트를 진행한다. 유니폼 구매 고객은 현장 마킹 부스에서 이름, 등번호 마킹이 가능하다. 또한 경기장 내 포토이즘에서 올해 선수단 프레임으로 추억을 남길 수 있다.

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있다. 포항스틸러스 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

