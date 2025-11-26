[현장인터뷰]'머릿속에 오직 잔류' 노상래, "제주전은 울산 선수들 축구…

|
[울산=스포츠조선 윤진만 기자]'운명의 제주전'을 앞두고 주중 경기를 소화한 노상래 울산 HD 감독대행이 잔류에 대한 강한 의지를 다시금 내비쳤다.
노 대행은 제주전에 힘을 쏟기 위해 이날 사실상 풀 로테이션을 돌렸다. 조현우 김영권이 휴식 차 엔트리에서 빠지고, 이청용 엄원상 고승범 보야니치, 루빅손, 허율 강상우 정승현 등이 벤치에 대기했다. 후반 35분에야 첫 교체카드를 사용할 정도로 주전급 자원의 체력 안배에 초점을 맞췄다.
|
울산은 나흘 후인 30일 같은 장소에서 제주 SK와 '하나은행 K리그1 2025' 38라운드 최종전을 펼친다. 승점 44로 잔류권 9위에 위치한 울산은 제주전 승리시 승강 플레이오프권인 10위 수원FC(승점 42)의 최종전 결과와 상관없이 다사다난한 시즌을 잔류라는 해피엔딩으로 마무리할 수 있다.
노 대행은 "제주는 승점을 1점이라도 따면 된다는 강한 마음이 있을 거라고 생각이 든다. 이기는 경기를 준비하겠지만, 전략적으로 비기는 부분도 생각하지 않을까 싶다. 우리 생각대로 경기가 풀리면 좋겠지만, 경기라는 게 100% 완벽하게 되지 않는다. 최대한 승부를 보는 마음가짐으로 준비를 할 것"이라며 "투쟁심도 중요하다. 선수들에겐 인생에서 정말 중요한 경기라고 생각한다"라고 말했다.
울산은 올 시즌 제주를 상대로 3전 전승 우위를 점하고 있다. 수비수 서명관은 "잔류를 결정지을 수 있는 경기다. 부담스러운 건 맞지만, 그걸 이겨내고 잘 맞춰서 하려고 노력하고 있다. 선수들이 부담감을 잘 이겨내면 좋은 결과가 나올 것"이라고 말했다.
울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com