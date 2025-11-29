'28살 송재은 늦깎이 데뷔→김민지 데뷔골' 女신상우호, 유럽 원정서 웨…

[스포츠조선 윤진만 기자]신상우 감독이 이끄는 여자 축구대표팀이 웨일스 원정 평가전에서 무승부를 따냈다.
대표팀(FIFA 랭킹 21위)은 29일 오전 3시(한국시각) 스페인 말라가 시우다드 데포르티바 데 말라가에서 열린 웨일스(랭킹 32위)와의 친선경기에서 1대1로 비겼다. 전반 6분 웨일스의 소피 잉글에게 선제골을 내준 신상우호는 후반 22분 김민지(서울시청)의 동점골로 따라잡았다. 대표팀은 내달 3일 네덜란드 발베이크로 이동해 네덜란드(11위)와 유럽 원정 두 번째 친선경기를 펼칠 예정이다.
출국 전 "스리백을 쓰는 웨일스를 상대로 우리의 공격 전개 과정을 연마할 것"이라고 밝힌 신 감독은 이날 4-2-3-1 포메이션으로 웨일스를 상대했다.
사진제공=대한축구협회
최유정(화천KSPO)이 공격 선봉에 서고, 손화연(아이코 포트볼) 지소연(버밍엄시티) 강채림(몬트리올로즈)이 공격 2선을 맡았다. 스피드가 장점인 손화연과 강채림이 측면을 공략하고, 지소연이 플레이 메이커 역할을 맡았다. 송재은(수원FC위민)과 김신지(레인저스WFC)가 중원에서 호흡을 맞췄고, 포백은 장슬기(경주한수원)-신나영(브루클린)-고유진(인천현대제철)-김혜리(우한징다)로 구성됐다. 골문은 김민정(인천현대제철)이 지켰다. 송재은은28세의 나이로 늦깎이 A매치 데뷔전을 치렀고, '살아있는 전설' 지소연은 A매치 170번째 경기를 가졌다.
"선제 득점으로 우리 페이스대로 끌고 가겠다"라고 말한 신 감독의 바람과 달리 대표팀은 전반 6분 잉글에게 실점하고 말았다. 전반을 0-1로 마친 한국은 후반에 교체로 들어간 김민지가 후반 22분 동점골을 터뜨리며 승부의 균형을 맞췄다. 더 이상의 골이 터지지 않으면서 경기는 1대1 무승부로 끝났다.
사진제공=대한축구협회
한국 여자 대표팀이 웨일스와 격돌한 건 이번이 처음이다. 2019년 국제축구연맹 여자월드컵에서 준우승한 '여축 전통강호' 네덜란드도 처음 상대한다.
7월 수원에서 열린 2025년 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십에서 1승2무 성적으로 우승컵을 든 신상우호는 2026년 3월 호주에서 개최되는 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵을 준비한다. 개최국 호주, 이란, 필리핀과 A조에서 토너먼트 진출권을 다툰다. 2027년 6~7월엔 브라질에서 열리는 월드컵 본선 진출도 노린다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com