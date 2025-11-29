"넌 참 좋은 골키퍼였어" EPL 유스 출신 15세 GK 안타까운 부고, 클럽도 울었다

기사입력 2025-11-29 17:42


"넌 참 좋은 골키퍼였어" EPL 유스 출신 15세 GK 안타까운 부고,…
SNS

"넌 참 좋은 골키퍼였어" EPL 유스 출신 15세 GK 안타까운 부고,…
SNS

[스포츠조선 윤진만 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 클럽 노팅엄 포레스트가 29일(한국시각), 공식 SNS 계정을 통해 15세의 나이에 하늘로 떠난 유스 출신 선수에게 애도를 표했다.

노팅엄은 "구단의 모든 구성원은 전 아카데미 골키퍼 조쉬 트래비스의 비극적인 사망 소식을 접하고 깊은 슬픔에 잠겼다"며 "힘든 시기를 보내고 있는 트래비스의 가족과 친구들에게 깊은 애도를 표한다"라고 밝혔다.

트래비스가 최근까지 몸 담은 애스파이어 풋볼 코칭도 "트래비스는 훌륭한 골키퍼였고, 훌륭한 인품을 가진 선수였다. 트래비스를 만난 모든 사람은 그의 예의 바르고 재미있는 성격 덕분에 함께있는 것이 즐거웠다고 말했다. 트래비스는 한 명의 인간으로서 동년배들에게 큰 영향을 미쳤으며, 클럽 구성원은 그를 몹시 그리워할 것"이라고 추모했다.

지도자 협회는 트래비스를 추모하는 의미에서 이번 주말 모든 경기를 연기하기로 결정했다고 밝혔다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

혼주 한복 입은 신애라♥차인표, 子 결혼식 현장..'금수저 며느리' 맞이

2.

심현섭♥정영림, 결혼 7개월 만에 결단 내렸다 "큰 희망은 없어"

3.

‘시그널’·‘헬로고스트’ 이문수, 폐암 투병 중 별세..향년 76세

4.

지드래곤, 홍콩 화재 참사에 1억 9천 기부 "복구 힘쓰는 소방관·자원봉사자 응원" [공식]

5.

'놀뭐' 이이경 하차 후..유재석 시선에 하하·주우재 연이은 실수 '최대 위기'

스포츠 많이본뉴스
1.

'월클 된 슛돌이' 이강인 연봉 220억은 받아라! 적정 연봉은 김덕배보다 높은 '세계 38위'(CIES)

2.

'팀은 엉망이지만 이 선수는 최고' 맨시티, '영건' 앤더슨 영입 노린다…실바 이탈 대안으로 이적료 1556억 책정

3.

"역사에 남을 기록" 신영철 감독의 300승 달성, 구단도 제대로 축하해준다

4.

"성남 오셨는가" PO 선착 부천FC 이영민 감독 "간절함과 열정으로 반드시 승강 PO 진출하겠다"

5.

'9년 동안 기다렸던 무대' 부천FC1995, 성남 상대 구단 최초 승강플레이오프 진출 도전!

스포츠 많이본뉴스
1.

'월클 된 슛돌이' 이강인 연봉 220억은 받아라! 적정 연봉은 김덕배보다 높은 '세계 38위'(CIES)

2.

'팀은 엉망이지만 이 선수는 최고' 맨시티, '영건' 앤더슨 영입 노린다…실바 이탈 대안으로 이적료 1556억 책정

3.

"역사에 남을 기록" 신영철 감독의 300승 달성, 구단도 제대로 축하해준다

4.

"성남 오셨는가" PO 선착 부천FC 이영민 감독 "간절함과 열정으로 반드시 승강 PO 진출하겠다"

5.

'9년 동안 기다렸던 무대' 부천FC1995, 성남 상대 구단 최초 승강플레이오프 진출 도전!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.