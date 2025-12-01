"이게 팀이야!" 토트넘 기강 완전히 무너졌다…팬 향한 감사 인사 NO→2006년생 루카스 베리발에게 '버럭' 고함

기사입력 2025-12-01 02:47


"이게 팀이야!" 토트넘 기강 완전히 무너졌다…팬 향한 감사 인사 NO→…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

"이게 팀이야!" 토트넘 기강 완전히 무너졌다…팬 향한 감사 인사 NO→…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 토트넘(잉글랜드)의 기강이 완전히 무너졌다.

영국 언론 데일리메일은 11월 30일(이하 한국시각) '페드로 포로가 풀럼전에서 패한 뒤 루카스 베리발을 무시했다는 이유로 일부 팬들의 비난을 받았다'고 보도했다.

토마스 프랭크 감독이 이끄는 토트넘은 11월 30일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 풀럼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 1대2로 졌다. 토트넘은 5승3무5패(승점 18)를 기록했다. 시작부터 흔들렸다. 토트넘은 킥오프 4분 만에 케니 테테에게 선제골을 내줬다. 2분 뒤 해리 윌슨에게 추가 실점했다. 토트넘은 후반 14분 모하메드 쿠두스의 골로 추격했지만 승패를 뒤집지 못했다.

충격적인 장면이 있었다. 토트넘 선수들은 경기 뒤 팬들에게 감사의 인사를 했다. 이 과정에서 포로와 베리발이 언성을 높이는 모습이 포착됐다. 데일리메일은 '토트넘의 홈 팬들은 포로가 베리발에게 화내는 모습을 달가워하지 않았다. 포로는 분명히 베리발에게 손짓을 하며 폭풍처럼 달아났다. 그는 재빨리 그라운드를 벗어났다. 팬들에게 박수를 치지 않았다. 베리발에게 화가 난 이유는 분명하지 않다. 그러나 일부 사람들은 베리발이 팬들에게 박수를 치고 있었기 때문이라고 주장했다. 이는 아마도 야유 때문이었을 것'이라고 했다.


"이게 팀이야!" 토트넘 기강 완전히 무너졌다…팬 향한 감사 인사 NO→…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

"이게 팀이야!" 토트넘 기강 완전히 무너졌다…팬 향한 감사 인사 NO→…
사진=EPA 연합뉴스
이 매체에 따르면 팬들은 '풀타임 뒤 팬들에게 박수를 치지 않고 오히려 베리발에게 소리치러 나오는 장면은 정말 역겹다', '포로는 겁쟁이다', '선수들과 팬 사이에 엄청난 단절이 있는 것 같다. 팬들에게 박수 치던 베리발에게 내려오라고 한 포로는 매우 이상한 행동을 했다' 등의 반응을 보였다.

토트넘은 올 시즌 홈에서 1승2무4패를 기록했다. 2025년 홈에서 10패를 기록했다. 이는 1993, 2004년과 동일한 기록이다. 결국 팬들은 선수단을 향해 야유를 보냈다.

경기 뒤 프랭크 감독은 "팬들의 반응이 마음에 들지 않는다. 절대 용납할 수 없는 일"이라고 말했다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

양준혁, 방어 양식으로 '연 매출 30억' 달성 "사료값만 매일 200만 원" ('사당귀')

2.

함은정♥김병우 결혼식 공개됐다..하정우 축사 포착 "너무 웃겨"

3.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

4.

오마이걸, 5년 수익 없어 해체 위기 "이번 앨범 안 되면 흩어질 거라고"

5.

지드래곤이 '역따봉' 남긴 이유…'마마' 라이브 논란 속 태도 재조명[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장인터뷰]'결국 터질 것이 터졌다' 정승현 '충격' 소신 발언 "신태용 감독 선수 폭행 사실"…울산의 부진 뒤에 감춰진 아픈 과거

2.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

3.

2루타 2개에 예고 홈런까지. '조선의 4번타자'가 또한번 일본 맹폭. "이종범 선배에게 홈런 친다고 말했는데…"

4.

'10승 가능' 헤이수스, '35홈런 괴력' 위즈덤 시장 나왔다...KBO 재취업 가능할까

5.

KT 외국인 3명 전원 보류선수 제외. 벨라스케즈, 콜어빈, 위즈덤, 카디네스도 재계약 실패

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장인터뷰]'결국 터질 것이 터졌다' 정승현 '충격' 소신 발언 "신태용 감독 선수 폭행 사실"…울산의 부진 뒤에 감춰진 아픈 과거

2.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

3.

2루타 2개에 예고 홈런까지. '조선의 4번타자'가 또한번 일본 맹폭. "이종범 선배에게 홈런 친다고 말했는데…"

4.

'10승 가능' 헤이수스, '35홈런 괴력' 위즈덤 시장 나왔다...KBO 재취업 가능할까

5.

KT 외국인 3명 전원 보류선수 제외. 벨라스케즈, 콜어빈, 위즈덤, 카디네스도 재계약 실패

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.