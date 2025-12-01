英 충격 보도! 손흥민 떠나니까, 토트넘 막장이다..."소리 지르고 퇴장…

[스포츠조선 이현석 기자]토트넘을 뒤흔드는 또 하나의 사건이 터졌다. 구단 내 리더십 부재를 보여주고 있다.
영국의 이브닝스탠더드는 1일(한국시각) '페드로 포로가 토트넘의 패배 후 루카스 베리발에게 소리를 지르고 경기장에서 퇴장했다'라고 보도했다.
토트넘은 30일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 풀럼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 13라운드에서 1대2로 패했다. 충격적인 패배였다. 토트넘은 전반 4분 만에 케니 테테에게 실점을 허용했고, 2분 후에는 굴리엘모 비카리오의 치명적인 클리어링 실책이 나오며 해리 윌슨에게 추가 실점까지 헌납했다. 후반 14분 모하메드 쿠두스의 추격골에도 득점을 추가하지 못하며 패배를 면하지 못했다.
하지만 문제는 패배에서 그치지 않았다. 토트넘 선수단 내부의 갈등까지 수면 위로 올라오고 말았다. 구단 내 베테랑과 유망주의 충돌이 큰 화제를 모으고 있다.
이브닝스탠더드는 '페드로 포로는 풀럼전 부진한 성적과 함께 좌절감을 드러냈다. 포로는 루카스 베리발이 경기 종료 후 토트넘 팬들에게 박수를 보내는 모습에 화가 난 듯했다. 그는 베리발의 이름을 여러 차례 외치는 모습이 포착됐고, 베리발은 경기장에 남아 홈 팬들에게 여러 차례 감사를 표했다. 포로는 이후 곧바로 라커룸으로 향하는 터널로 달려갔으며, 아마도 이는 자신과 동료들이 3연패를 막지 못한 것에 좌절한 것처럼 보였다'고 했다.
영국의 풋볼런던은 '경기가 끝난 후 야유가 쏟아졌고, 토트넘 선수들은 팬들에게 다가가는 대신 센터 서클에서 박수를 보냈다. 포로는 베리발을 향해 소리쳤고, 마치 팬들을 향해 박수를 치지 말라고 말하는 듯 보였다. 이후 그는 터널로 다시 돌진해 셔츠를 던졌다. 포로는 이날 경기 엉터리 경기를 펼쳤다'고 했다.
SNS를 통해 공개된 영상에 따르면 포로는 베리발이 홈 팬들에게 박수를 보내는 것에 대해 항의하며 소리를 질렀고, 파페 사르가 분노한 포로를 저지하는 모습도 보였다. 그럼에도 베리발은 경기장을 찾아온 팬들에게 박수를 마저 보냈다. 포로와 마티스 텔 등 일부 선수들은 팬들의 야유에 실망한 듯 곧바로 라커룸으로 향했다.
토마스 프랭크 감독은 이에 대해 "난 그 사건을 보지 못했기에 정확히 모른다"며 "우리는 지금 힘든 시기를 겪고 있다. 선수들에게 최대한 침착함을 유지하고, 이를 극복하기 위해 할 수 있는 모든 것을 하는 것이 중요하다"며 구체적인 언급을 피했다.
이러한 문제 상황은 토트넘의 리더 부재를 더욱 명확하게 보여준다. 지난 시즌 엔제 포스테코글루 감독 체제에서는 어려운 시기가 명확히 있었음에도, 주장 손흥민을 중심으로 토트넘이 끈끈하게 뭉쳤다. 하지만 올 시즌은 손흥민이 떠나고 크리스티안 로메로가 주장 완장을 물려받았음에도 좀처럼 선수단을 제대로 이끌지 못하고 있다. 이런 문제 상황 또한 제대로 관리되지 못하고 있다.
부진한 경기력을 보여주는 토트넘에 새로운 문제가 터지고 말았다. 리더가 없는 토트넘이 어떻게 다시 뭉칠 수 있을지도 귀추가 주목된다.