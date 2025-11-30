지드래곤이 '역따봉' 남긴 이유…'마마' 라이브 논란 속 태도 재조명[S…

지난 29일 홍콩에서 열린 '2025 마마 어워즈'에서 무대를 펼친 지드래곤. 사진 제공=CJ ENM
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 지드래곤이 '2025 마마 어워즈(MAMA AWARDS)' 무대 이후 라이브 논란에 휩싸였지만, 시상식 전후로 보여준 태도와 행보가 다시 주목받고 있다.
지드래곤은 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 '마마 어워즈'에서 '드라마(Drama)', '하트브레이커(Heartbreaker)', '무제(無題)' 무대를 선보였다.
그러나 고음이 흔들리거나 일부 파트에서 부르다 멈추는 모습이 반복되며 "라이브 대참사", "목 상태가 좋지 않아 보인다" 등 일부 비판이 이어졌다. 논란 직후 지드래곤은 '마마 어워즈 ' 공식 SNS에 올라온 자신의 무대 영상에 엄지 손가락을 아래로 향한 이모티콘을 직접 남겼다. 사실상 스스로 무대 완성도에 대해 인정하는 반응을 보인 셈이다.
이와는 별개로 지드래곤은 시상식에 앞서 홍콩 참사 지원에 먼저 나서, 일관된 진정성으로 눈길을 끌기도 했다. 지드래곤은 이날 무대에 오르기 전, 홍콩 타이포 웡 푹 코트 고층 아파트 화재 복구와 구조 활동을 위해 100만 홍콩달러(약 1억 8800만원)를 기부했다. 기부금은 소방관, 자원봉사자 지원에 우선 사용해달라고 요청했으며, 지드래곤이 명예이사장으로 있는 저스피스재단은 구조요원 심리 지원도 제공할 예정이다.
그런가 하면, 현장에서도 참사에 대한 안타까움을 드러냈다. 실제 이날 시상식은 화재 참사 여파로 침통한 분위기 속에서 진행된 가운데, 대상 시상자로 등장한 배우 저우룬파(주윤발)는 묵념을 요청했다.
지드래곤도 수상 소감에서 "기쁜 날이지만 슬픈 날이기도 하다"며 애도를 전했다. '베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로' 수상 당시에도 "홍콩 시민 여러분께 힘이 될 수 있게 준비했다"고 말했다.
지드래곤은 이날 ▲올해의 아티스트 ▲남자 가수상 ▲베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로 ▲팬스초이스 남자 톱 10까지 총 4관왕을 기록했다.
그도 그럴 것이 올해 지드래곤은 정규 3집 '위버맨쉬'로 글로벌 차트 상위권 진입, 아시아 미주 유럽 16개 도시 36회 월드투어 완주, '제16회 대한민국 대중문화예술상' 옥관 문화훈장 수훈, APEC 공식 홍보대사로 2025 APEC 정상회의 환영 만찬 공연, Complex 선정 '21세기 베스트 드레서' 유일한 아시아 아티스트 등 굵직한 성과를 냈다. 특히 정규 3집 발매는 11년 5개월 만으로, 발매 직후 단독 글로벌 투어를 성사시킨 사례 역시 국내에서 흔치 않은 규모라는 평가가 나온다.
무대 완성도 논란은 일각에서 문제로 지적되고 있으나, 지드래곤이 직접 논란을 언급한 점, 시상식 직전 홍콩 참사 지원에 나선 점, 올해 굵직한 공식 활동을 이어온 점 등도 함께 회자되며 지드래곤의 전반적 행보도 다시 조명받는 분위기다.