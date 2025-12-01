"대반전!" 레알 마드리드 'FA 영입전' 철수…리버풀 '임금 구조 준수' 계약 고려→수비 핵심 미래 불투명

기사입력 2025-12-01 11:47


"대반전!" 레알 마드리드 'FA 영입전' 철수…리버풀 '임금 구조 준수…
사진=REUTERS 연합뉴스

"대반전!" 레알 마드리드 'FA 영입전' 철수…리버풀 '임금 구조 준수…
사진=EPA 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]반전이다. 이브라히마 코나테(리버풀)의 미래가 불투명해졌다.

영국 언론 팀토크는 1일(이하 한국시각) '코나테의 다음 행보에서 가장 확실한 시나리오는 전개되지 않을 수도 있다'고 보도했다.

코나테는 2025~2026시즌을 끝으로 리버풀과의 계약이 만료된다. 그는 레알 마드리드(스페인)의 관심을 받는 것으로 알려졌다.

팀토크는 '코나테는 2025년 내내 레알 마드리드의 관심을 받았다. 레알 마드리드는 코나테를 자유계약(FA) 선수로 영입할 수 있을 것이란 믿음이 있었다'고 했다.

기류가 바뀌었다. 이 매체는 또 다른 언론 디애슬레틱의 보도를 인용해 '레알 마드리드가 코나테에 대한 관심을 꺾는다. 레알 마드리드는 리버풀에 코나테를 영입하지 않겠다고 직접 알렸다'고 전했다.

상황이 묘하게 흘러가고 있다. 비니 오코너 스카이스포츠 기자는 "리버풀은 조건이 합의될 수 있다면 코나테와 재계약하는 데 전념하고 있다. 하지만 코나테는 내년 1월 외국 팀과 자유롭게 대화할 수 있는 옵션을 모색할 것으로 예상된다. 레알 마드리드는 코나테를 FA로 영입하는 데 관심 있는 팀 중 하나였다. 그 관심이 가라앉고 있다는 보도가 있다. 리버풀은 임금 구조를 준수하고, 잠재적인 대체자 찾기 위해 시장을 개척할 경우에만 코나테와 합의할 것"이라고 했다.


"대반전!" 레알 마드리드 'FA 영입전' 철수…리버풀 '임금 구조 준수…
사진=AFP 연합뉴스

"대반전!" 레알 마드리드 'FA 영입전' 철수…리버풀 '임금 구조 준수…
사진=EPA 연합뉴스
팀토크는 '코나테가 해외 옵션을 모색할 가능성이 있다. 그러나 리버풀과 새 계약을 할 것으로 예상된다'고 했다. 딘 존스 기자는 "코나테의 소식은 매우 흥미롭다. 레알 마드리드의 관심에 고개를 돌린 선수이기 때문이다. 그는 정말 레알 마드리드에 가기를 바랐던 것 같다. 최근에는 더 이상 거래가 진행되지 않는 것이 놀랍지 않다. 레알 마드리드는 그의 영입을 설득하고 있었다. 하지만 레알 마드리드는 코나테와 함께 주목해온 다른 선수들이 있다. 솔직히 말해 그들이 지금의 코나테보다 더 좋은 활약을 펼치고 있다. 레알 마드리드가 코나테 영입전에서 철수한 만큼 리버풀과의 협상 상황이 강력하지 않다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, '25kg 감량' 풍자에 청혼 "은퇴하고 쉬고 싶다고…대출 갚으라더라"

2.

'연매출 30억' 양준혁, ♥19세 연하 아내 홀대..돈 얘기에 "네가 벌어서 써" ('사당귀')

3.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

4.

이세돌, 영화 '승부'에 불쾌감 "사람을 찌질하게 그려놔, 실제와 다르다"(조동아리)

5.

추성훈, 촬영 중 중상 입고 응급실行 "수술해야 할 수도"..결국 '하차' ('극한84')

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

왜 최형우는 KIA의 최종 구애 외면했나…양현종도 삐걱, 진짜 돈 쓸 생각 없나

3.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

4.

[오피셜] 손흥민 역대급 미친 희소식...SON 영입 효과 대폭발, 북중미 챔피언스컵 행운의 진출 성공 '한국인 첫 우승 도전'

5.

"40년간 사랑해주셔서 감사합니다"…대전 하늘 수놓은 한화의 품격, 역대급 팬심 제대로 보답했다

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

왜 최형우는 KIA의 최종 구애 외면했나…양현종도 삐걱, 진짜 돈 쓸 생각 없나

3.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

4.

[오피셜] 손흥민 역대급 미친 희소식...SON 영입 효과 대폭발, 북중미 챔피언스컵 행운의 진출 성공 '한국인 첫 우승 도전'

5.

"40년간 사랑해주셔서 감사합니다"…대전 하늘 수놓은 한화의 품격, 역대급 팬심 제대로 보답했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.