英 BBC도 충격! 손흥민 없으니 감독 권위도 '와르르'..."선수들 소…

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 없는 토트넘은 휘청이고 있다. 다만 토마스 프랭크 감독은 이를 제어하지 못하고 있다.
영국의 BBC는 30일(한국시각) 프랭크 감독이 지난 풀럼전 패배 후 진행한 기자회견 내용을 조명했다.
토트넘은 30일 영국 런던의 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 풀럼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 13라운드에서 1대2로 패했다. 풀럼을 상대로 전반 6분 만에 2골을 실점한 토트넘은 이후 제대로 반격조차 못하다가 후반 14분 모하메드 쿠두스의 만회골로 완패를 면했다.
로이터연합뉴스
선수단 와해 문제까지 터졌다. 경기 후 상황이 발생했다. 선수들의 입장 차이가 문제였다. 페드로 포로를 포함한 일부 선수들은 굴리엘모 비카리오를 향한 지나친 야유에 마음이 상해 팬들에게 인사를 하지 않고 라커룸으로 향하려 했고, 루카스 베리발을 포함한 다른 선수들은 센터서클에서 팬들에게 박수를 보냈다. 이 과정에서 포로가 다른 동료들에게 소리를 지르며 충돌 장면이 포착됐다.
하지만 프랭크 감독은 이런 문제를 전혀 인식하지 못하고 있었다. 그는 해당 상황에 대한 물음에 "나는 사건을 보지 못했기 때문에 정확히는 모른다. 우리는 지금 힘든 시기를 겪고 있고, 우리 선수들은 최대한 침착함을 유지하고 이 상황을 극복하기 위해 할 수 있는 모든 것을 해야 한다"고 만 밝혔다.
로이터연합뉴스
갈등 상황을 명확히 지적하는 것도 문제일 수는 있으나, 갈등 상황에 대해 모른다고만 답하는 것도 감독으로서 명확한 해결책이 될 수 없다. 프랭크 감독이 선수단을 완벽하게 장악했거나, 손흥민 같은 리더가 팀에 있었다면 쉽게 나오지 않았을 문제다. 프랭크의 권위에 대한 문제는 이미 여러 차례 드러난 바 있다.
지난 11월 첼시전 당시에도 토트넘이 패배하자 미키 판더펜과 제드 스펜스 등 일부 선수가 경기장에 들어온 프랭크 감독의 악수를 아예 무시하고 라커룸으로 향하는 사건도 발생한 바 있다. 프랭크는 당시 "모든 선수들이 당연히 좌절하고 있다. 잘하고 싶어하고, 이기고 싶어한다. 좋은 성적을 내고 싶어하기 때문에 나도 그 점을 이해한다. 좋은 시기와 나쁜 시기에 일관성을 유지하기 어려운 것이 무엇인지에 대한 문제라고 생각한다. 그래서 나도 팬들에게 갔다"고 상황을 축소시켰다.
사진=트위터 캡처
이어 "우리가 이기면 더 재미있다는 그 점을 말씀드릴 수 있다. 왜 질문하는지 이해하지만, 그건 작은 문제 중 하나라고 생각한다. 판 더 펜과 스펜스는 최선을 다하고 있다. 올 시즌 지금까지 매우 좋은 성적을 거두고 있지만 모두가 좌절하고 있다. 우리는 다른 방식으로 일을 하기 때문에 큰 문제가 되지 않는다고 생각한다"고 말했다.
프랭크가 정말로 토트넘을 제대로 이끌 수 있는 감독인지에 대한 의문이 계속해서 제기되고 있다. 진짜 리더인 손흥민의 빈자리가 더욱 크게 느껴지는 올 시즌이다.