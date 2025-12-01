'손흥민 나간 뒤 엉망진창' 팬 향한 비매너 행동→어린 선수에 분노 폭발…포로 해명 "내 동료 향한 무례한 소리 용납 NO"

기사입력 2025-12-01 16:27


'손흥민 나간 뒤 엉망진창' 팬 향한 비매너 행동→어린 선수에 분노 폭발…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

'손흥민 나간 뒤 엉망진창' 팬 향한 비매너 행동→어린 선수에 분노 폭발…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]페드로 포로(토트넘)가 자신을 둘러싼 논란을 해명했다.

포로는 1일(이하 한국시각) 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 '축구는 감정의 스포츠다. 인생과 마찬가지로 축구에서도 실수는 누구에게나 있을 수 있다. 하지만 내 동료를 향한 무례한 소리는 용납할 수 없다. 그래서 경기 끝에 감정이 폭발했다. 우리는 다시 일어설 것이다. 불과 6개월 전만 해도 상황은 더 나빴다. 결국 중요한 건 시작이 아니라 끝이다. 진정한 토트넘 팬들에게 사랑을 전한다'고 했다.

토마스 프랭크 감독이 이끄는 토트넘은 11월 30일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 풀럼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 1대2로 졌다. 토트넘은 5승3무5패(승점 18)를 기록했다. 시작부터 흔들렸다. 토트넘은 킥오프 4분 만에 케니 테테에게 선제골을 내줬다. 2분 뒤 해리 윌슨에게 추가 실점했다. 토트넘은 후반 14분 모하메드 쿠두스의 골로 추격했지만 승패를 뒤집지 못했다.

충격적인 장면이 있었다. 토트넘 선수들은 경기 뒤 팬들에게 감사의 인사를 했다. 이 과정에서 포로와 루카스 베리발이 언성을 높이는 모습이 포착됐다. 영국 언론 데일리메일은 '토트넘의 홈 팬들은 포로가 베리발에게 화내는 모습을 달가워하지 않았다. 포로는 분명히 베리발에게 손짓을 하며 폭풍처럼 달아났다. 그는 재빨리 그라운드를 벗어났다. 팬들에게 박수를 치지 않았다. 베리발에게 화가 난 이유는 분명하지 않다. 그러나 일부 사람들은 베리발이 팬들에게 박수를 치고 있었기 때문이라고 주장했다. 이는 아마도 야유 때문이었을 것'이라고 보도했다.


'손흥민 나간 뒤 엉망진창' 팬 향한 비매너 행동→어린 선수에 분노 폭발…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

'손흥민 나간 뒤 엉망진창' 팬 향한 비매너 행동→어린 선수에 분노 폭발…
사진=EPA 연합뉴스
이날 토트넘의 골키퍼 굴리엘모 비카리오는 치명적 실수를 범했다. 그를 향한 야유가 나왔다. 프랭크 감독이 "비카리오를 향한 비난은 완전히 받아들일 수 없는 행동이다. 그런 반응을 보인 팬들은 진정한 토트넘 팬이라 부를 수 없다"고 말했을 정도다.

포로는 비카리오에 대한 야유가 자신을 분노하게 한 이유였다고 했다. 하지만 그를 향한 비판은 매우 뜨겁다. 데일리메일에 따르면 팬들은 '풀타임 뒤 팬들에게 박수를 치지 않고 오히려 베리발에게 소리치러 나오는 장면은 정말 역겹다', '포로는 겁쟁이다', '선수들과 팬 사이에 엄청난 단절이 있는 것 같다. 팬들에게 박수 치던 베리발에게 내려오라고 한 포로는 매우 이상한 행동을 했다' 등의 반응을 보였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김숙·임형준, '심정지 직전' 김수용 살렸다… 20분 CPR로 '골든타임 사수'

2.

신부보다 화려한 드레스?..민경아, 민폐하객 논란에 "박진주가 직접 골라, 오해 금지"

3.

'연예인 싸움 랭킹 1위' 줄리엔강, 명현만과 1:1 붙었다 "싸우면 누가 이길까"

4.

1년 전 혁명가 어디로? 뉴진스, 결국 NJZ 버렸다…현실은 삭제 엔딩[SC이슈]

5.

수지x김선호, 베트남 함께 달렸다..마스크 없이 호수 러닝, 훈훈한 투샷

스포츠 많이본뉴스
1.

'박찬호→최형우 이탈 후폭풍' 양현종, KIA 언급 아꼈다…선수들에게 "사고만 치지 마" 당부

2.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

3.

대충격! 김혜성 트레이드칩 전락하나 → 다저스 토사구팽 시나리오.. 日반응도 씁쓸

4.

이강인 웃음꽃 활짝! 라커룸에 울려퍼진 한국말…PSG 2위 추락→LEE 나가자마자 '日선수 결승골'

5.

이걸 웃어야 하나.. 김혜성-송성문 다저스 '벤치 듀오'설 떴다! → 日 오타니 야마모토는 원투펀치인데

스포츠 많이본뉴스
1.

'박찬호→최형우 이탈 후폭풍' 양현종, KIA 언급 아꼈다…선수들에게 "사고만 치지 마" 당부

2.

K리그 시상식에 등장한 신태용 감독, '폭행 의혹' 전면 부인..."정승현에 미안, 다른 폭행 있었으면 감독 안할 것"

3.

대충격! 김혜성 트레이드칩 전락하나 → 다저스 토사구팽 시나리오.. 日반응도 씁쓸

4.

이강인 웃음꽃 활짝! 라커룸에 울려퍼진 한국말…PSG 2위 추락→LEE 나가자마자 '日선수 결승골'

5.

이걸 웃어야 하나.. 김혜성-송성문 다저스 '벤치 듀오'설 떴다! → 日 오타니 야마모토는 원투펀치인데

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.