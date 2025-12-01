[오피셜]전북 타노스 코치 '인종차별' 재심, '만장일치' 기각→2027…

[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 전북 현대 타노스 코치에 대한 재심 청구를 '만장일치'로 기각했다.
프로연맹은 1일 2025년도 제6차 이사회를 개최했다. 타노스 코치에게 내려진 출전 정지 5경기와 제재금 2000만원의 징계에 대해, 이사 전원의 의견 일치로 전북 구단의 재심 신청을 기각하고 상벌위 결정을 유지하기로 했다. 이사회는 "징계 대상이 된 제스처는 인종차별적 의미로 통용되는 제스처로 보이고, 상벌위원회의 기존 결정에 명백한 오류가 있거나 새로운 사실이 밝혀진 바 없어, 재심 신청을 기각한다"고 밝혔다.
프로연맹은 지난달 19일 상벌위원회를 열고 타노스 코치의 행위가 인종차별적 언동에 해당한다고 판단했다. 타노스 코치는 '우승 대관식'이 열린 8일 대전하나시티즌과의 홈경기에서 후반 추가시간 주심과 충돌했다. 주심이 상대 선수의 핸드볼 파울을 즉시 선언하지 않자 과도한 항의로 경고에 이은 레드카드를 받았다.
퇴장 판정 이후 더 큰 논란이 터졌다. 타노스 코치는 주심에게 강하게 항의하며 두 눈에 양 검지 손가락을 대는 동작을 했다. 주심은 경기장으로 돌아가려는 길을 멈추고 양손 검지를 눈 아래쪽에 갖다대며 '라시즘'(인종차별)이라고 전북 통역관을 통해 전달했다. 눈을 찢는 행동은 동양인의 작은 눈을 비하하는 대표적인 인종차별 행위(슬랜트아이·slant-eye)로 여겨진다.
타노스 코치는 상벌위원회에 제출한 진술서를 통해 '심판이 핸드볼 파울을 직접 보지 않았느냐'는 취지로 두 눈을 가리켰다고 주장했다. 그러나 상벌위가 받아들이지 않았다.
2025년 제14차 한국프로축구연맹 상벌위원회 (서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 19일 서울 종로구 축구회관에서 열린 프로축구 K리그1 전북 현대 타노스 코치의 '손동작 논란' 한국프로축구연맹 2025년 제14차 상벌위원회에 앞서 조남돈 위원장 등의 위원이 자료를 살피고 있다. 타노스 코치는 지난 8일 대전하나시티즌과의 경기에서 눈을 가리키는 행동으로 인종차별 논란에 휩싸였다. 2025.11.19
상벌위는 "진술서와 영상 등에 의하면 타노스 코치가 이 행동 전후로 욕설과 함께 'racista(인종차별주의자)'라는 단어를 반복적으로 쓰며 고성을 지르기도 했던 정황 등도 고려했다"고 설명했다. 또 행위자가 아닌 '피해자'로 지칭되는 상대방이 느끼는 감정이 기준이 돼야 한다고 강조했다.
반면 전북은 재심 청구를 하면서 '타노스 코치의 행동에 대해 내린 징계 결정과 그 배경에 대해 깊은 유감을 표한다'며 '타노스 코치는 관련 상황이 일어난 직후부터 일관되게 특정 개인이나 집단에 대한 인종차별의 의도는 전혀 없었으며, 심판 판정에 대한 항의 과정에서 발생한 오해라고 명확히 밝혀왔다'고 수긍할 수 없다는 입장이었다.
또 하나이 진일보한 결정도 내렸다. 2027시즌부터 K리그1 참가 팀 수가 기존 12개 팀에서 14개 팀으로 확대된다. K리그는 2026시즌부터 K리그2에 3개 팀이 새롭게 참가하면서 전체 팀 수가 29개(K리그1 12개, K리그2 17개)로 늘어난다.
그간 K리그2 팀 수는 2021시즌 10개에서 2022시즌 11개, 2023시즌 13개, 2025시즌 15개, 2026시즌 17개로 꾸준히 증가한 반면, K리그1은 2014시즌 이후 12개 팀 체제를 유지해왔다.
프로연맹은 "이번 결정은 1,2부 팀 수 균형을 조정하기 위한 것이며, K리그2 상위권 구단이 매출, 관중수, 선수단 연봉 등 각종 지표에서 K리그1 중위권 수준에 근접하는 등 1,2부간 격차가 감소한 점 등을 고려했다"고 설명했다. 2027시즌부터 K리그1은 14개 팀 체제, 3라운드 로빈 방식으로 39라운드까지 운영된다. K리그2 대회 방식은 2027시즌 참가 팀 수가 확정된 후 이사회에서 별도 의결할 예정이다.
사진제공=김천 상무
2026년을 끝으로 연맹-국군체육부대(상무)-김천시 간 연고협약이 만료됨에 따라, 2027년부터 김천시가 시민구단을 창단하고 국군체육부대가 새로운 연고지에서 K리그 구단을 창단할 경우, 두 팀 모두 K리그2에 참가하는 것으로 결정됐다. K리그 클럽규정에 따르면 K리그에 신규로 참가하는 모든 구단은 K리그2 구단으로 가입된다.
2026시즌 K리그 승강 방식 결정 2026년을 끝으로 김천의 연고협약이 만료돼 김천은 K리그1 순위와 관계없이 K리그2로 자동 강등된다. 2027년부터 K리그1 팀 수가 14개 팀으로 확대되는 점 등을 고려해 2026시즌 승강 방식을 결정했다.
승강팀 수 및 승강제 방식은, 김천의 K리그1 최하위(12위) 여부에 따라 달라진다. 김천이 K리그1 최하위인 경우, 김천만 강등되고 추가 강등팀은 없다. K리그2에서는 1, 2위 팀이 자동 승격하며, 3~6위 팀은 4강 플레이오프를 거쳐 최종 승리팀이 승격한다. 이 경우 승강 플레이오프는 치르지 않는다.
스위스그랜드호텔/ 2025 K리그 제6차 이사회/ 사진 정재훈
반면 김천이 K리그1 최하위가 아닌 경우, 김천은 강등되고 K리그1 최하위 팀은 승강 플레이오프로 직행한다. K리그2에서는 1, 2위 팀이 자동 승격하고, 3~6위 팀이 4강 플레이오프를 거쳐 최종 승리팀이 승격한다. 이때 최종 승격 결정전에서 패배한 팀은 K리그1 최하위 팀과 승강 플레이오프를 치르게 된다.
선수 표준 계약서의 구단 임금 체불시 선수 계약 해지 조항을 개정했다. 기존에는 구단이 정당한 사유 없이 연봉을 3개월 이상 미지급할 경우 선수가 계약을 즉시 해지할 수 있었다. 개정 후에는 연봉 2개월 이상 미지급 시 선수는 구단에 채무 불이행을 통지하고 15일 동안 시정할 기회를 부여하도록 변경됐다. 15일 경과 후에도 구단이 시정하지 않으면, 선수가 계약을 해지할 수 있다.
이번 개정은 FIFA RSTP(선수 지위와 이적에 관한 규정)를 반영한 것이다. 개정된 계약서는 2026년 선수계약부터 전면 사용될 예정이다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com