'포트2' 홍명보호, 북중미월드컵 우승확률 0.3%…1위 스페인 17%

18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 홍명보 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com
/2025.11.18/
18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 한국이 1대0으로 승리한 가운데 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com
/2025.11.18/
[스포츠조선 김가을 기자]대한민국의 북중미월드컵 본선 우승 확률은 0.3%로 나타났다. 가장 높은 우승 확률은 스페인(17%)이다.
축구 데이터 전문 매체 '옵타'는 2일(이하 한국시각) 홈페이지를 통해 '2026년 북중미월드컵 본선 조추첨을 앞두고 옵타 슈퍼컴퓨터를 통해 내년 대회 결과의 초기 예측을 했다'며 국가별 가능성을 공개했다. 한국의 우승 확률은 0.3%였다. 이집트, 알제리와 함께 공동 26위에 올랐다. 다만, 이는 어디까지나 '초기 예측'일 뿐이다. 북중미월드컵에는 48개 국가가 출전한다. 아직 6개 팀이 결정되지 않았다. 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(4장)와 대륙 간 플레이오프(2장)를 통해 마지막 6개 출전국이 확정될 예정이다. 옵타 슈퍼컴퓨터는 본선 진출을 확정한 42개국을 상대로 우승 확률을 점쳤다.
옵타는 우승 확률이 가장 높은 국가로 17%의 스페인을 꼽았다. 옵타는 '스페인은 유로2024에서 7경기 중 6경기를 90분 안에 승리로 마무리했다. 8강에서 독일을 꺾을 때만 연장전을 치렀다. 스페인은 최근 A매치 31경기 연속 무패(25승6무)를 기록했다. 마지막 패배는 2023년 3월 28일 스코틀랜드 원정(0대2패)이었다'고 설명했다. 스페인에 이어 프랑스(14.1%). 잉글랜드(11.8%), 아르헨티나(8.7%), 독일(7.1%), 포르투갈(6.6%), 브라질(5.6%), 네덜란드(5.2%), 노르웨이(2.3%), 콜롬비아(2.0%)가 우승 확률 톱10을 구성했다. 아시아에선 일본이 가장 높은 17위(0.9%)를 기록했다. 옵타는 '아르헨티나가 2개 대회 연속 우승에 도전하는 가운데 스페인과 2022년 월드컵 준우승팀인 프랑스가 강력한 경쟁자가 될 것이다. 잉글랜드와 브라질, 포르투갈도 배제해서는 안 된다. 엘링 홀란(맨시티)이 이끄는 노르웨이도 주목할 만하다'고 덧붙였다.
18일 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 가나의 축구대표팀 평가전. 손흥민이 파울을 얻어내고 있다. 상암=정재근 기자 cjg@sportschosun.com
/2025.11.18/
18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 경기 종료 후 손흥민, 김민재가 팬들에게 인사를 건네고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com
/2025.11.18/
홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 2026년 북중미월드컵을 정조준하고 있다. 한국은 아시아 3차 예선을 '무패'로 통과하며 11회 연속 월드컵 본선 무대에 진출했다. 준비는 차분하면서도 체계적으로 진행하고 있다. 홍 감독은 A매치를 통해 손흥민(LA FC) 김민재(바이에른 뮌헨) 이강인(파리생제르맹) 등을 중심으로 선수단 운영 방안을 모색하고 있다. 올해 마지막 A매치를 3연승으로 마무리했다. 한국은 조편성에서도 반가운 소식을 접했다. 한국은 사상 처음으로 월드컵 본선 조추첨에서 '포트2' 배정을 받았다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 22위를 유지하며 '포트2'에 배정됐다. 같은 포트에 묶인 크로아티아, 모로코, 콜롬비아, 우루과이, 스위스, 세네갈, 에콰도르, 오스트리아 같은 까다로운 팀들을 조별리그에선 피하게 됐다.
'홍명보호'의 경쟁 상대는 6일 오전 2시 미국 워싱턴DC에서 열리는 조추첨을 통해 정해진다. 홍 감독은 조추첨 행사에 참석하기 위해 3일 출국한다. 조추첨식 뒤에는 베이스캠프 후보지와 조별리그 경기장을 둘러보고 귀국할 예정이다. 김가을 기자 epi17@sportschosun.com