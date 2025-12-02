"충격" 부임 6개월 만에 경질 위기, 비니시우스와 불화설→최악의 경기력…

[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 사비 알론소 레알 마드리드 감독이 경질 위기에 놓였다.
영국 언론 더선은 2일(이하 한국시각) '알론소 감독은 결과와 경기력이 즉시 개선되지 않는 한 해고 위기에 직면했다'고 보도했다.
레알 마드리드는 올 시즌을 앞두고 변화를 줬다. 그동안 팀을 이끌었던 카를로 안첼로티 감독과 결별하고 알론소 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 알론소 감독은 2018년 레알 마드리드 14세 이하(U-14) 팀을 시작으로 지도자의 길을 밟았다. 2023~2024시즌엔 '만년 2위' 레버쿠젠을 독일 분데스리가 정상으로 이끌었다. 알론소 감독은 2028년 6월30일까지 레알 마드리드를 이끌게 됐다. 알론소 감독은 자신의 레알 마드리드 첫 대회였던 2025년 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵에서 4강에 올랐다. 올 시즌 스페인 프리메라리가 개막 14경기에선 10승3무1패(승점 33)를 기록하며 2위에 랭크돼 있다. 다만, 최근 세 경기 연속 무승부를 기록했다.
사진=REUTERS 연합뉴스
사진=EPA-EFE 연합뉴스
더선은 또 다른 언론 디애슬레틱의 보도를 인용해 '알론소 감독에 대한 압박이 커지고 있다. 팀이 좋은 플레이를 하지 못하고 있기 때문에 상황이 매우 어렵다. 강등 위기팀과의 경기에서 무승부를 기록한 결과는 재앙이다. 다음 경기가 중요할 것'이라고 전했다. 레알 마드리드는 1일 지로나와의 경기에서 1대1로 비겼다. 지로나는 20개 팀 중 18위에 머물러 있다.
이 매체는 '알론소 감독은 레알 마드리드를 이끌고 리그 첫 11경기에서 10승을 거뒀다. 순조로운 출발을 보였다. 하지만 그때도 선수들의 불만이 터져나왔다. 특히 비니시우스 주니오르는 벤치에 앉거나 교체될 때 불만을 품었다. 선수단 일부는 알론소 감독의 전술과 철학에 불만을 갖고 있으며, 종종 자신들에게 익숙한 자유를 얻지 못한다고 주장한다. 알론소 감독은 킬리안 음바페, 주드 벨링엄 등이 모두 뛰면서 팀의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪고 있다. 특히 알론소 감독과 비니시우스는 사이가 심각하게 나빠졌다는 주장이 나온다. 일부 보도에 따르면 비니시우스가 상황이 해결될 때까지 새 계약을 거부하고 있다. 이는 팀의 위계질서에 대한 악몽 같은 시나리오'라고 덧붙였다.