전북 타노스 코치 '인종 차별'→'피해자' 주심도 선 넘었다, 왜 계속 …

[스포츠조선 김성원 기자]'정심'은 기본, '오심'에는 비판을 넘어 비방도 쏟아진다. 그러나 심판이 없는 축구는 존재하지 않는다. 존중해야 한다.
다만 그들이 선을 넘는다면 이야기는 달라진다. '침묵이 금'이라고 했다. 있는 듯, 없는 듯 소리가 나지 않는 심판이 '명판관'이다. 그러나 '소리'가 나는 순간 '뭔 사고'가 터졌다는 의미다.
전북 현대 타노스 코치의 '인종차별 논란' 여진이 이어지고 있다. 한국프로축구연맹은 1일 열린 2025년도 제6차 이사회에서 전북의 재심 청구를 심사했다. 프로연맹은 지난달 19일 상벌위원회에서 타노스 코치의 행위가 인종차별적 언동에 해당한다고 판단, 중징계를 결정했다. 출전정지 5경기와 함께 2000만원의 제재금을 부과했다. 이사회는 만장일치로 전북 구단의 재심 신청을 기각하고 상벌위 결정을 유지하기로 했다.
타노스 코치는 '우승 대관식'이 열린 8일 대전하나시티즌과의 홈경기에서 후반 추가시간 주심과 충돌했다. 주심이 상대 선수의 핸드볼 파울을 즉시 선언하지 않자 과도한 항의로 경고에 이은 레드카드를 받았다.
퇴장 판정 이후 더 큰 논란이 터졌다. 타노스 코치는 주심에게 강하게 항의하며 두 눈에 양 검지 손가락을 대는 동작을 했다. 주심은 경기장으로 돌아가려는 길을 멈추고 양손 검지를 눈 아래쪽에 갖다대며 '라시즘'(인종차별)이라고 전북 통역관을 통해 전달했다. 눈을 찢는 행동은 동양인의 작은 눈을 비하하는 대표적인 인종차별 행위(슬랜트아이·slant-eye)로 여겨진다.
2025년 제14차 한국프로축구연맹 상벌위원회 (서울=연합뉴스) 김성민 기자 = 19일 서울 종로구 축구회관에서 열린 프로축구 K리그1 전북 현대 타노스 코치의 '손동작 논란' 한국프로축구연맹 2025년 제14차 상벌위원회에 앞서 조남돈 위원장 등의 위원이 자료를 살피고 있다. 타노스 코치는 지난 8일 대전하나시티즌과의 경기에서 눈을 가리키는 행동으로 인종차별 논란에 휩싸였다. 2025.11.19
타노스 코치는 상벌위원회에 제출한 진술서를 통해 '심판이 핸드볼 파울을 직접 보지 않았느냐'는 취지로 두 눈을 가리켰다고 주장했다. 그러나 상벌위가 받아들이지 않았다.
상벌위는 "진술서와 영상 등에 의하면 타노스 코치가 이 행동 전후로 욕설과 함께 'racista(인종차별주의자)'라는 단어를 반복적으로 쓰며 고성을 지르기도 했던 정황 등도 고려했다"고 설명했다. 또 행위자가 아닌 '피해자'로 지칭되는 상대방이 느끼는 감정이 기준이 돼야 한다고 강조했다.
전북은 재심 청구를 하면서 '타노스 코치의 행동에 대해 내린 징계 결정과 그 배경에 대해 깊은 유감을 표한다'며 '타노스 코치는 관련 상황이 일어난 직후부터 일관되게 특정 개인이나 집단에 대한 인종차별의 의도는 전혀 없었으며, 심판 판정에 대한 항의 과정에서 발생한 오해라고 명확히 밝혀왔다'고 수긍할 수 없다는 입장이었다.
싫든 좋든, 여기까지는 정상적인 행정 절차였다. 하지만 비켜 있어야 할 심판계가 목소리를 내며 '논란'에 기름을 끼얹었다. 한국프로축구심판협의회는 이미 상벌위가 열리기도 전에 국제축구연맹(FIFA) 제소를 운운하며 성명을 발표했다.
'인종차별'이라고 보고한 해당 주심도 본분을 망각했다. 현재는 비공개로 전환해 볼 수 없지만 김우성 주심은 자신의 SNS에 '잘못 본 게 아니라 잘못한 겁니다'라는 문구를 남겼다.
축구 행정 책임질 축구종합센터 (천안=연합뉴스) 김준범 기자 = 10일 오후 충남 천안 대한민국축구종합센터의 모습. 면적 47만8천㎡에 그라운드 11면, 대표팀 숙소 82실, 8개 회의실과 최신식 피트니스 시설 등을 갖춘 축구종합센터에서는 앞으로 엘리트 유소년 육성과 A대표팀 훈련, 축구협회 행정이 모두 이뤄진다. 2025.11.10
그리고 2일 언론 인터뷰까지 하며 또 다른 '갈등'에 불을 지폈다. 징계가 불가피하다. 대한축구협회(KFA) 심판규정 제20조 제4호에는 '협회의 사전승인 없이는 경기 전후 판정과 관련된 일체의 언론 인터뷰를 하지 않을 의무'가 명시돼 있다. 이를 위반할 경우 '처벌받을 수 있다'고 적시돼 있다.
KFA 확인 결과, 김우성 주심은 사전 승인을 받지 않었다. 다만 "인터뷰인지 몰랐다"고 항변하고 있다고 한다.
KFA는 2020년 프로연맹으로부터 K리그 심판조직을 흡수했다. 심판 조직이 '기고만장'이다. 함량 미달의 심판들이 그라운드를 좌지우지하고 있다는 볼멘 목소리가 터져나온 지 오래다.
이미 임계점을 넘어섰다. 선수들이 '주인공'이 돼야 하지만 그들이 '주어'가 될 때가 허다하다. 그들의 '카르텔'은 더 공고해진 분위기다.
프로연맹은 더 이상 심판 통제에 권한이 없다. 다만 감독, 선수 등 K리그 구성원들의 심판 관련 언급을 할 경우 징계를 받는다. 심판들도 예외가 될 순 없다.
KFA는 김우성 주심의 '일탈'을 결코 간과해선 안된다. 스스로 '규정'을 위반할 경우 더 큰 후폭풍을 낳을 수 있다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com