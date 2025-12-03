'토트넘 왕'의 귀환, '오피셜' 공식발표! 손흥민, 10일 런던서 작별…

손흥민(LA FC)의 토트넘 '복귀일'이 확정됐다. 토트넘은 3일(이하 한국시각) 공식 SNS를 통해 '손흥민이 집으로 돌아온다. 손흥민은 구단을 떠난 후 처음으로 홈팬들과 작별 인사를 하기 위해 9일(현지시각) 열리는 SK 슬라비아 프라하와의 유럽챔피언스리그 때 토트넘 홋스퍼 스타디움을 찾는다'고 밝혔다. 토트넘은 10일 오전 5시 슬라비아 프라하와 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전을 치른다.
손흥민의 소회도 공개했다. 그는 구단 SNS를 통해 "이적을 발표할 때 한국에 있어 런던에 계신 팬분들께 직접 작별을 고하지 못한 게 늘 마음에 걸렸습니다. 그래서 9일에 다시 런던을 찾게 돼 정말 행복합니다. 그동안 10년 넘게 저와 제 가족을 응원해 주신 토트넘 팬분들께 직접 감사 인사를 드릴 수 있으니까요"라며 "아마 감정이 복받치는 순간이 되겠지만, 저와 클럽 모두에게 꼭 필요한 시간이라고 생각합니다"고 밝혔다. 토트넘은 이날 손흥민이 직접 선택한 벽화도 공개할 예정이라고 발표했다.
미국 메이저리그사커(MLS) LA FC에서 첫 번째 시즌을 마감한 손흥민은 지난달 27일 귀국, '비시즌' 휴식기에 들어갔다. 그는 2015년 여름 토트넘에 둥지를 튼 후 연말연시를 그라운드에서 보냈다. '박싱데이'를 전후로 살인적인 일정을 소화했다.
함부르크와 레버쿠젠, 독일 분데스리가의 경우 겨울 브레이크가 있지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL)는 없다. 그는 11년 만에 축구가 없는 연말을 보내고 있다. 토트넘 '컴백' 약속도 지킨다. 그는 이미 "토트넘 마지막 경기가 한국에서 열렸다. 런던으로 돌아가 토트넘 팬분들을 만나고 싶다. 나도, 팬들도 직접 만나 작별 인사를 할 자격이 있다. 정말 감동적인 하루가 될 것 같다"고 말했다.
손흥민은 모두가 인정하는 토트넘 레전드다. 그는 EPL에서 아시아 축구 역사를 새롭게 작성했다. 2020년 번리전 72m 원더골로 국제축구연맹(FIFA) 푸스카스상의 영예를 안았다. 2021~2022시즌에는 EPL 골든부트(득점왕·23골)를 거머쥐었다. EPL 득점왕과 푸스카스상 모두 아시아 선수 최초이자 현재까지 유일한 대기록이다.
2024~2025시즌 토트넘의 흑역사도 마침내 갈아치웠다. 손흥민은 주장으로 유로파리그(UEL)에서 우승컵을 선물했다. 2007~2008시즌 리그컵 정상 이후 17년 만의 환희였다. 유럽대항전은 1983~1984시즌 이후 41년 만의 우승이었다.
로이터 연합뉴스
손흥민은 토트넘에서 통산 454경기에 출전해 173골 101도움을 기록했다. EPL에선 127골 71도움을 올렸다. 127골은 EPL 역대 16위, 71도움은 17위다. 198개의 공격포인트는 13위다. 통산 골과 어시스트 부문 상위 20위 안에 든 선수는 손흥민을 포함해 웨인 루니, 티에리 앙리, 프랭크 램파드, 앤드류 콜, 테디 셰링엄, 모하메드 살라 등 7명에 불과하다.
손흥민이 2015~2016시즌 EPL 데뷔 이후로 좁히면 더 대단한다. 손흥민보다 더 많은 골과 도움을 기록한 선수는 살라와 해리 케인 뿐이다. 손흥민은 케인과도 치명적인 파트너십을 구축했다. 둘은 47골을 합작했다. EPL 역대 공격조합 부분에서 1위에 올라 있다.
손흥민은 토트넘을 떠난 후에도 그 명성을 이어가고 있다. 비록 정상 등극에는 실패했지만 그는 13경기에서 12골 4도움을 올리며 MLS를 완벽하게 접수했다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com