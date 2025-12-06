"아르헨티나-대한민국-노르웨이-이탈리아" 상상만 해도 끔찍한 '최악의 조…

14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 손흥민이 프리킥 선제골을 터뜨리고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/
[스포츠조선 이현석 기자]상상만 해도 끔찍한 조 편성은 없었다. 한국이 최악을 피해 무난한 조추첨에 성공한 가운데, 최악이라 꼽을 수 있는 조는 I조에 구성됐다.
2026년 북중미월드컵 조추첨식이 6일(한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열렸다. 이번 북중미월드컵은 32개국 체제에서 48개국으로 참가국이 확정된 이후 첫 대회다. 조별리그에서 4개 나라가 12개조를 이룬다. 각 조의 1, 2위와 3위 중 상위 8개 팀이 토너먼트의 시작점인 32강에 나선다. 확대된 국가 수와 함께 조추첨식도 더욱 관심이 쏠릴 수박에 없었다. 4일 현지에 입성한 홍명보 대한민국 축구 A대표팀 감독을 비롯해 출전을 확정한 각국의 대표팀 감독들이 월드컵 개최지인 미국으로 향해 조추첨식을 지켜봤다.
한국은 '개최국' 멕시코(FIFA랭킹 15위), 남아공(61위), 유럽 PO D승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코가 속했다. 한국은 기대할 수 있는 최고의 구성은 아니지만, 사실상 나올 수 있는 조추첨의 결과 중에는 최선에 가까운 결과가 나오며 본선에서의 여정에 청신호가 켜졌다.
18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전.
이번 조추첨을 앞두고 시선이 쏠린 것은 역시나 죽음의 조였다. 최악의 조 구성에 모두가 뽑은 선택지는 바로 포트3의 노르웨이와 포트4의 이탈리아가 속한 유럽 플레이오프(PO) A가 한 조에 속하는 구성이었다. 한국 또한 포트2에 위치했기에, 자칫 아르헨티나, 노르웨이, 이탈리아와 한 조에 엮이는 최악의 상황을 우려하기도 했다.
다행히 노르웨이와 이탈리아가 한 조에 엮이는 일은 없었다. 이탈리아가 속한 유럽 PO A패스는 B조에 캐나다, 카타르, 스위스와 묶였다. 까다로운 상대들이지만, 비교적 수월할 수도 있는 구성이다.
반면 노르웨이는 사실상 죽음의 조에 속하게 됐다. 노르웨이는 I조에 프랑스, 세네갈, 대륙간 PO(2)와 함께 포함됐다. 대륙간 PO 2에는 볼리비아, 수리남, 이라크가 포함됐는데, 이라크가 올라올 경우 더욱 까다로운 구성이 이뤄질 수 있다. 프랑스와 세네갈, 노르웨이 모두 조 2위 이상을 기대할 수 있는 전력이기에 맞대결은 더욱 치열할 수 있다. 프랑스가 단연 전력에서 앞서지만, 이변이 속출하는 월드컵 무대에서 아프리카의 강호 세네갈과 유럽 예선 전승을 달린 노르웨이를 만만하게 볼 수 없다.
세 나라 모두 최전방 선수들의 경기력이 중요할 전망이다. 프랑스는 킬리안 음바페, 노르웨이는 엘링 홀란, 세네갈은 니콜라스 잭슨이 전방에 나설 것이 유력하다. 어느 나라의 공격수가 최고의 컨디션을 보여주는지가 승부의 향방을 가를 수 있다.
이외에도 L조도 비교적 치열한 접전이 예상되는 조가 구성됐다. 잉글랜드, 크로아티아, 가나, 파나마가 한 조에 모였다. 파나마를 제외하면 세 팀 모두 32강 진출을 기대하는 팀이다. 해리 케인이 최전방에 나서는 잉글랜드는 우승 후보로 꼽히며, 루카 모드리치의 마지막 월드컵을 앞둔 크로아티아도 저력이 있다. 가나는 아프리카 특유의 기술력과 더불어 앙투안 세메뇨, 모하메드 쿠두스 등 EPL에서 활약 중인 탄탄한 선수단 구성이 돋보인다.
한편 비교적 쉬운 조에 속해 미소를 지은 나라들도 있다. 남미 강호들이 쾌재를 불렀다. 2022년 카타르 대회를 우승한 '디펜딩챔피언' 아르헨티나는 알제리, 오스트리아, 요르단과 같이 묶였다. 아르헨티나의 전력을 고려하면 수월한 1위 통과가 기대된다. 브라질 또한 모로코, 아이티, 스코틀랜드와 한 조에 포함됐는데, 모로코를 제외하면 무난한 승리가 예상된다.