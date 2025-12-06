물고 물릴 걱정? 48개국 체제는 한번만 이기면 된다...그래서 만족스러운 '꿀조'[북중미 조추첨]

기사입력 2025-12-06 13:30


물고 물릴 걱정? 48개국 체제는 한번만 이기면 된다...그래서 만족스러…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

물고 물릴 걱정? 48개국 체제는 한번만 이기면 된다...그래서 만족스러…
연합뉴스

[스포츠조선 박찬준 기자]48개국 체제라 더욱 좋은 꿀조다.

한국축구의 2026년 북중미월드컵 조별리그 상대가 결정됐다. 멕시코, 남아공, 유럽 플레이오프(PO) D승자다. 북중미월드컵 조추첨식이 6일(한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열렸다. PO를 앞둔 6개국을 제외하고, 본선 진출이 확정된 42개국 사령탑이 총 출동했다. 홍명보 축구 A대표팀 감독도 4일 현지에 입성했다. 한국은 '개최국' 멕시코(FIFA랭킹 15위), 남아공(61위), 유럽 PO D승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코가 속했다.

이번 월드컵은 32개국이 아닌 48개국이 참가하는 첫 대회다. 조별리그가 기존의 8개조에서 12개조로 확대됐다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀도 토너먼트의 새로운 시작인 32강에 오른다. 일단 조별리그 통과를 위해서는 최소 1승이 필요하다. 1승1무1패로 3위를 차지하면 조별리그를 통과할 확률은 90%를 넘는다. 1승2패, 3위로도 가능성이 있다. 당장 처음으로 48개국 체제로 치러진 이번 U-17 월드컵에서도 1승2패를 거두고도 32강에 올라간 팀이 네 팀이나 됐다.


물고 물릴 걱정? 48개국 체제는 한번만 이기면 된다...그래서 만족스러…
로이터연합뉴스
A조는 전력상 각 팀들이 물고 물릴 공산이 크다. '개최국'이자 '포트1'인 멕시코는 전력이 예년만 못하다. 물론 엄청난 홈어드밴티지가 있다. 멕시코는 앞서 자국에서 열린 두 번의 월드컵에서 모두 8강에 올랐다. 멕시코의 월드컵 최고 성적이었다. 하지만 과거 보여준 탄탄하고도, 끈적한 경기력이 사라진 느낌이다. 포트1의 다른 우승후보국과 비교하면 해볼만한 상대임에 분명하다.

남아공은 포트3 팀들 중 가장 낮은 FIFA랭킹을 기록 중이다. 선수단 대부분이 국내리그 소속이라 조직력은 좋지만, 경기를 바꿔줄 확실한 스타는 없다. 아직 가려지지 않은 유럽 PO 승자의 경우도, 까다로운 이탈리아, 스웨덴, 튀르키예 등을 모조리 피했다. FIFA랭킹 21위인 덴마크가 전력상으로 가장 앞서 있지만, 다른 유럽팀과 비교하면 분명 우리가 객관적 전력에서 밀리지 않는 상대다. 북마케도니아, 체코, 아일랜드가 이변을 일으킬 경우, 그야말로 땡큐다. 체코는 FIFA랭킹 44위, 아일랜드는 59위, 북마케도니아는 65위다.

32개국 체제에서는 물고 물릴 경우, 억울하게 탈락할 수 있다. 1승1무1패를 거두고 탈락하는 경우가 부지기수였다. 2006년 독일 대회에서 한국은 1승1무1패를 거뒀지만, 3위로 탈락한 쓰라린 기억이 있다. 하지만 48개국 체제에서는 다르다. 일단 우리 승점만 생각하면 된다. 당연히 다른조 결과도 중요하겠지만, 상관없이 우리가 승점 4에 초점을 맞추면 된다. 남아공이라는 확실한 1승 제물은 물론, 항상 까다로웠던 포트1 팀과 유럽팀도 해볼만한 팀으로 구성됐다는건 우리에게 엄청난 호재다.


물고 물릴 걱정? 48개국 체제는 한번만 이기면 된다...그래서 만족스러…
로이터연합뉴스

물고 물릴 걱정? 48개국 체제는 한번만 이기면 된다...그래서 만족스러…
2018 러시아월드컵 한국과 멕시코의 조별예선 2차전이 24일 새벽(한국시각) 러시아 로스토프 아레나에서 열렸다. 한국 팬과 멕시코 팬이 함께 기념사진을 찍고 있다. 로스토프(러시아)=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2018.06.24/
물론 전력이 비슷해 우리가 삐끗할 경우, 3패도 당할 수 있는 조라는 부담도 있다. 하지만 1패에 대한 부담이 컸던 예년과 달리, 다음을 노릴 수 있다. 유럽 PO 팀에 패하더라도, 멕시코를, 멕시코를 이기지 못하더라도 남아공을 잡으면 된다. 한국은 11일 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 유럽 PO D 승자와 1차전을 치른다. 18일에는 멕시코와 같은 장소에서 2차전을 갖고, 24일 몬테레이의 에스타디오 BBVA에서 남아공과 최종전을 갖는다. 일정까지 최상이다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강말금, “오늘부터 1일” ♥하정우 열애설에 폭소..“母 기뻐해”

2.

‘소년범’ 조진웅, ‘시그널’ 명대사 부메랑 맞았다…김혜수·이제훈까지 직격탄

3.

박나래 반격 “전 매니저들 법인 자금 횡령 포착..고소 예정”

4.

'러브레터' 故 나카야마 미호, 목욕 중 익사..오늘(6일) 1주기

5.

“조폭 친분설 사실무근” 조세호, 악플 폭주에 결국 댓글 폐쇄

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 역사상 4번째 16강 간다, 챗GPT 예상 시나리오 공개...해리 케인의 잉글랜드 만나서 8강 실패

2.

"손흥민은 멕시코의 영웅" "고마웠어 한국" 월드컵 조 추첨 후 '카잔의 기적' 소환…멕시코전은 '우정의 대결'이자 '리벤지 매치'(美매체)

3.

英 단독, '토트넘 레전드' 손흥민 벽화 이렇게 만들어진다...'우승 트로피' SON 확정

4.

'ML 18승+155㎞ 팔색조' 인천행! 앤더슨 놓친 SSG, 새 외인도 드류 "새로운 도전 기쁘다" [공식발표]

5.

[오피셜] 손흥민 잘 좀 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정, 산토스 수석코치 내부 승격 "영광스럽다"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 역사상 4번째 16강 간다, 챗GPT 예상 시나리오 공개...해리 케인의 잉글랜드 만나서 8강 실패

2.

"손흥민은 멕시코의 영웅" "고마웠어 한국" 월드컵 조 추첨 후 '카잔의 기적' 소환…멕시코전은 '우정의 대결'이자 '리벤지 매치'(美매체)

3.

英 단독, '토트넘 레전드' 손흥민 벽화 이렇게 만들어진다...'우승 트로피' SON 확정

4.

'ML 18승+155㎞ 팔색조' 인천행! 앤더슨 놓친 SSG, 새 외인도 드류 "새로운 도전 기쁘다" [공식발표]

5.

[오피셜] 손흥민 잘 좀 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정, 산토스 수석코치 내부 승격 "영광스럽다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.