'꿀조' 만난 홍명보호...32강 비관하던 외신들→'한국, 조 2위로 3…

골 넣는 손흥민 (서울=연합뉴스) 10일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 열린 한국과 멕시코의 친선경기에서 손흥민이 골을 넣고 있다. 2025.9.10 [대한축구협회 제공. 재판매 및 DB금지] photo@yna.co.kr (끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 박찬준 기자]꿀조에 놓인 홍명보호에 대한 평가가 달라지고 있다.
한국축구의 2026년 북중미월드컵 조별리그 상대가 결정됐다. 멕시코, 남아공, 유럽 플레이오프(PO) D승자다. 북중미월드컵 조추첨식이 6일(한국시각) 미국 워싱턴DC의 케네디센터에서 열렸다. PO를 앞둔 6개국을 제외하고, 본선 진출이 확정된 42개국 사령탑이 총 출동했다. 홍명보 축구 A대표팀 감독도 4일 현지에 입성했다. 한국은 '개최국' 멕시코(FIFA랭킹 15위), 남아공(61위), 유럽 PO D승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크, 북마케도니아, 아일랜드, 체코가 속했다.
이번 월드컵은 32개국이 아닌 48개국이 참가하는 첫 대회다. 조별리그가 기존의 8개조에서 12개조로 확대됐다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀도 토너먼트의 새로운 시작인 32강에 오른다. 일단 조별리그 통과를 위해서는 최소 1승이 필요하다. 1승1무1패로 3위를 차지하면 조별리그를 통과할 확률은 90%를 넘는다. 1승2패, 3위로도 가능성이 있다. 당장 처음으로 48개국 체제로 치러진 이번 U-17 월드컵에서도 1승2패를 거두고도 32강에 올라간 팀이 네 팀이나 됐다.
로이터연합뉴스
한국은 11일 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 유럽 PO D 승자와 1차전을 치른다. 18일에는 멕시코와 같은 장소에서 2차전을 갖고, 24일 몬테레이의 에스타디오 BBVA에서 남아공과 최종전을 갖는다. 멕시코에서만 경기를 치르는만큼 동선 문제가 거의 없는데다, 마지막에 최약체와 경기를 치르는 일정까지 최상이다.
이같은 조추첨에 외신들의 분석도 달라지고 있다. 당초만 하더라도 홍명보호는 포트2에서 가장 약체로 평가받았다. 아르헨티나 언론은 '포트2에서 한국을 만나는 것이 최상'이라고 했다. 축구 데이터 전문 매체 '옵타'는 '2026년 북중미월드컵 본선 조추첨을 앞두고 옵타 슈퍼컴퓨터를 통해 내년 대회 결과의 초기 예측을 했다'며 국가별 가능성을 공개했는데, 한국의 우승 확률은 0.3%였다. 이집트, 알제리와 함께 공동 26위에 올랐다. 3위로 32강을 노려 볼만 하다는 평가였다.
하지만 조추첨 후 스포츠 전문 매체 ESPN은 A~L조까지 12개조 결과를 예상했는데, 한국을 A조 2위로 전망했다. 1위는 멕시코, 2위 한국, 3위 유럽 PO 승자, 4위 남아공 순이었다. 한국과 멕시코가 32강 진행권을 따낼 것이라 점쳤다. ESPN은 A조에 대해 '음모론처럼 여겨지지만 월드컵 개최국은 비교적 수월한 조 편성을 받는다는 전통이 있는데, 멕시코는 이번 조 추첨 결과에 상당히 만족할 것'이라며 '멕시코의 FIFA 랭킹 15위지만 예전만 못한 상황인 것을 감안하면 하비에르 아기레 감독에게 이번 조 추첨 결과는 희소식이 될 것'이라고 분석했다.
로이터연합뉴스
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이어 '남아공은 월드컵 예선에서 경고 누적 선수를 출전시켜 몰수패를 당하는 상황까지 겪었다'며 '반면 한국은 아시아 예선을 무패로 통과했다. 이전 세대만큼 재능이 넘치지 않더라도 만만치 않은 팀으로 2위 경쟁의 후보로 손꼽힌다'고 설명했다. 특히 '다만 A조의 가장 큰 수수께끼는 유럽PO를 누가 통과하느냐다. 랭킹 21위인 덴마크가 가장 전력이 강해 보이지만 만약 다른 팀이 올라온다면 멕시코가 더욱 기뻐하게 될 것'이라고 덧붙였다.
이 매체는 한국과 멕시코의 조별리그 2차전을 A조 최대 빅매치로 꼽았다. ESPN은 '예상대로 멕시코가 개막전에서 남아공을 이기면 한국전은 조 1위를 확정하고, 토너먼트 계획을 세우기 시작하는 순간이 될 것'이라며 '다만 개막전에서 멕시코가 승리하지 못한다면 한국전에서 흔들릴 가능성도 있다'고 전했다.