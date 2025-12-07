"흥민아, 형은 우승했다!" 메시의 마이애미, 뮐러의 밴쿠버 3-1 '참…

"흥민아, 형은 우승했다!" 메시의 마이애미, 뮐러의 밴쿠버 3-1 '참교육'…사상 첫 MLS컵 우승 쾌거[MLS 리뷰]
|출처=인터 마이애미 SNS
[스포츠조선 윤진만 기자]'GOAT' 리오넬 메시(인터 마이애미)가 화려한 우승 경력에 트로피를 하나 더 추가했다.
메시가 이끄는 마이애미는 7일(한국시각) 미국 플로리다의 체이스 스타디움에서 열린 밴쿠버 화이트캡스와의 2025년 MLS컵 결승에서 3대1 승리했다. 마이애미가 서부 컨퍼런스와 동부 컨퍼런스 챔피언이 맞붙는 MLS컵에서 우승한 건 이번이 처음이다.
반면 손흥민을 앞세운 LA FC를 서부 컨퍼런스 준결승에서 꺾고 마지막 무대에 오른 밴쿠버의 토마스 뮐러는 메시 앞에서 고배를 마셨다. 뮐러는 결승에 오르는 과정에서 손흥민과 메시를 '광역도발'했다. 손흥민에겐 함부르크 시절 2대9 대패의 추억을 소환했고, 2014년 브라질월드컵 결승 아르헨티나-독일전에서 눈물을 흘린 메시의 아픔을 후벼팠다.
단연 메시가 빛난 경기였다. 메시는 5-3-2 포메이션의 공격 선봉으로 나섰다. '호위무사' 호드리고 데 파울, '패스마스터' 세르히오 부스케츠, '영혼의 파트너' 호르디 알바가 주변에서 지원 사격했다.
밴쿠버는 '뮌헨 레전드' 뮐러를 공격형 미드필더로 내세웠고, 일본인 골키퍼 다카오카 요헤이에게 메시 득점 저지의 특명을 맡겼다.
전반 8분만에 마이애미가 선제골을 넣으며 기선을 제압했다. 하프라인 우측 지점에서 메시의 탈압박으로 시작된 마이애미의 공격 상황, 타데오 알렌데의 크로스가 밴쿠버 수비수 에디에르 오캄포의 다리에 맞고 굴절되어 자책골로 기록됐다. 전반은 마이애미가 1-0 앞선 채 마무리됐다.
후반 15분 밴쿠버의 알리 아흐메드가 동점골을 넣었지만, 26분 데 파울이 다시 앞서가는 골을 터뜨렸다. 상대 진영에서 직접 공을 차단한 메시가 수비 뒷공간을 향해 달려가는 데 파울에게 공간 패스를 찔렀고, 데 파울이 골키퍼와의 일대일 상황에서 침착한 슛으로 골문을 열었다.
메시는 후반 추가시간 6분 알렌데의 우승 쐐기골도 어시스트했다. 3골에 모두 관여한 메시의 활약을 앞세운 마이애미가 3대1 완승하며 우승 트로피를 번쩍 들었다.
FC바르셀로나에서 전설적인 커리어를 쓰고, 파리생제르맹을 거쳐 2023년에 MLS 무대에 진출한 메시는 2023년 리그스컵, 2024년 서포터스 실드에 이어 3년 연속 우승에 성공했다.
'바르셀로나 전설 듀오' 부스케츠와 알바는 우승과 함께 화려한 커리어를 마감했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
