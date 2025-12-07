[속보]"감독인 내가 책임지겠다" 2년 연속 승격 실패한 변성환 감독, …

제주전 기자회견 도중 눈물을 흘린 변성환 수원 감독. 사진(제주)=윤진만 기자yoonjinman@sportschosun.com
[제주=스포츠조선 윤진만 기자]2년 연속 승격에 실패한 수원 삼성 변성환 감독이 사퇴 의사를 표명했다.
변 감독은 7일 제주월드컵경기장에서 열린 제주와의 '하나은행 K리그 2025' 승격 플레이오프(PO) 2차전 원정경기에서 0대2로 패해 합산 0대3으로 승격에 실패한 뒤 팬들 앞에서 이같이 말했다.
성난 수원 일부팬은 변 감독에게 확성기를 건네고 의사 표명을 요구했고, 원정 서포터석 앞에서 수차례 '사죄의 큰절'을 올린 변 감독은 확성기를 들고 '물러나겠다'라는 의사를 전달한 것으로 전해졌다. 그리고는 발걸음을 돌렸다.
변 감독은 기자회견에서도 사퇴 의사를 피력했다. 그는 "내 인생에서 최고의 날로 만들고 싶었지만, 또 한번 힘든 날로 만들어진 것 같다. 우리 수원팬에게 죄송하다. 날 믿고 따라와준 코치진에게 고맙고 미안하다. 상대가 우리보다 더 간절했던 것 같다. 큰 경기에서 일어나지 말아야 할 돌발 요소가 일어났다. 잔류한 제주에 축하한다는 말을 전하고 싶다. 우리 선수들과 팬분들이 느꼈을 큰 상실감과 아픔이 감독으로서 죄송하고 마음이 무겁다"라고 말했다.
이어 "구단과 상의한 건 아니다. 지금껏 제 판단으로 올바르면 올바르다고 얘기하고 부족하면 부족하다고 얘기한다. 오늘 내가 수원 부임한 이유는 승격을 위해서다. 2위를 하고 승강 PO만 티켓을 딴 것에 만족하는 팀이다. 다른 팀과는 다르다. 제가 스스로 승격을 하지 못한 부분에 대해서 책임을 져야 하는 게 맞다라는 생각이 든다. 피할 마음이 없다. 그런 식으로 제 인생을 설계할 때 그런 선택은 하지 않았다. 오늘 결과에 대해선 (내가)책임을 지는 게 맞다"라고 물러나겠다는 뜻을 밝혔다.
팬들 앞에 섰을 때 심경에 대한 질문을 받고는 눈물을 왈칵 쏟은 변 감독은 "1년 내내 지지해준 팬들에게 어떤 말이나 행동을 해도 위로가 안 될 것 같다. 충동적으로 (그런 말이)나왔지만, 진심을 전달하고 싶었다. 내년에 꼭 1부 승격을 했으면 좋겠다"라고 바람을 전했다.
수원은 전반 1분과 전반 추가시간 3분 김승섭 이탈로에게 연속골을 허용했다. 전반 39분 수비수 이기제가 퇴장해 숫적 열세에 놓인 상황에서 후반에 반전하지 못하고 그대로 0대2로 패했다. 승강 PO 1차전에서 0대1로 패한 수원은 2전 전패, 합산 0대3 스코어로 패하며 2년 연속 승격에 실패했다.
이에 수원팬은 "변성환 나가!"라는 아웃콜을 외쳤다.
변 감독은 지난해 5월 염기훈 전 감독 후임으로 수원 지휘봉을 잡아 1년 6개월동안 팀을 이끌었다. 2024시즌 K리그2 6위를 한 아쉬움을 딛고 올해 준우승을 차지했지만, 아쉽게 마지막 고비를 넘지 못했다. 제주=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com