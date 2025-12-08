"이 형 아직도 뛰어?" 39세 라모스, 멕시코 떠나 유럽 복귀 추진

기사입력 2025-12-08 19:31


"이 형 아직도 뛰어?" 39세 라모스, 멕시코 떠나 유럽 복귀 추진
로이터연합뉴스

"이 형 아직도 뛰어?" 39세 라모스, 멕시코 떠나 유럽 복귀 추진
AFP연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 멕시코 생활에 마침표를 찍은 세르히오 라모스(39)가 유럽 복귀를 추진 중이다.

유럽 축구 이적소식을 전하는 파브리시오 로마노는 9일(한국시각) '라모스가 멕시코 리가MX 몬테레이와 결별할 전망'이라고 전했다. 라모스와 몬테레이의 계약은 이달 만료된다. 로마노는 '라모스는 은퇴 대신 현역 연장을 희망 중이며, 현재 제안을 기다리고 있다'고 주장했다. 로마노와 마찬가지로 유럽 이적 소식을 전하는 이탈리아 출신 기자 니콜로 스키라 역시 SNS를 통해 '라모스는 유럽 복귀를 원하고 있다'고 적었다.


"이 형 아직도 뛰어?" 39세 라모스, 멕시코 떠나 유럽 복귀 추진
로이터연합뉴스
라모스는 21세기 스페인 축구 최고의 수비수 중 한 명으로 꼽힌다. 2003년 세비야 B팀에서 프로 데뷔한 라모스는 이듬해 1군팀에 승격됐고, 2005년 레알 마드리드로 이적하면서 황금기를 열었다. 2021년까지 레알 마드리드에서 뛰면서 프리메라리가 5회, 유럽챔피언스리그 4회, 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 4회 우승의 금자탑을 쌓았다. 이 기간 2010 남아공월드컵 주전 센터백으로 뛰면서 스페인의 우승에 일조했고, 유로 2008~2012 2연패에 공헌했다. 국제프로축구선수협회(FIFPro) 월드 베스트11 11회, 유럽축구연맹(UEFA) 올해의 팀 9회, 유럽챔피언스리그 올해의 팀 5회, 국제축구역사통계연맹(IFFHS) 21세기의 수비수 등 전설적인 활약을 이어갔다. 최고 권위 개인상인 발롱도르를 수여하는 프랑스풋볼이 2020년 발표한 '발롱도르 드림팀'에서는 현역 선수 중 유일하게 이름을 올리기도 했다.


"이 형 아직도 뛰어?" 39세 라모스, 멕시코 떠나 유럽 복귀 추진
AFP연합뉴스
2021년 파리 생제르맹(프랑스)으로 이적한 뒤에도 리그1 두 차례 우승에 일조하는 등 녹슬지 않은 기량을 과시했다. 2023년 친정팀 세비야로 복귀해 한 시즌을 보낸 라모스는 한동안 무적 신분을 유지했으나, 지난 2월 몬테레이로 이적하면서 현역 복귀했다. 지난 6월 FIFA클럽월드컵 인터밀란전에서는 헤더골로 최고령 득점 기록을 갈아치운 바 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'하니♥' 양재웅, 결국 병원 폐업한다...'환자 사망 사고' 여파

2.

원로배우 윤일봉, 91세 일기로 별세..엄태웅 장인상·윤혜진 부친상

3.

[SC현장] "1인 배급사도 설립"…'감독 변신' 류현경, '고백하지마'로 이룬 꿈(종합)

4.

"명백한 불법 의료 행위" 의협, 박나래 '주사 이모' 논란에 수사 촉구 [전문]

5.

‘박나래 주사 이모’ 논란 일파만파… 정부·의료계·‘궁금한 이야기 Y’까지 나섰다

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]전북 거스 포옛 감독 사임 "웃으며 다시 돌아올 날 꿈꾸겠다"

2.

'전무후무' GG 새 역사 쓸 수 있었던 오스틴...충분히 잘했다, 하지만 벽이 너무 높다

3.

이겨야 사는 수원FC, '득점왕' 싸박 선발 제외 '승부수'-비겨도 되는부천, 외국인 트리오 '총출동'[현장 라인업]

4.

"손흥민 프리킥→이강인 마무리" KFA, 2025년 '올해의 골'→'올해의 경기' 팬 투표 선정

5.

김천상무, 스포츠이벤트 안전경영시스템 인증 획득

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]전북 거스 포옛 감독 사임 "웃으며 다시 돌아올 날 꿈꾸겠다"

2.

'전무후무' GG 새 역사 쓸 수 있었던 오스틴...충분히 잘했다, 하지만 벽이 너무 높다

3.

이겨야 사는 수원FC, '득점왕' 싸박 선발 제외 '승부수'-비겨도 되는부천, 외국인 트리오 '총출동'[현장 라인업]

4.

"손흥민 프리킥→이강인 마무리" KFA, 2025년 '올해의 골'→'올해의 경기' 팬 투표 선정

5.

김천상무, 스포츠이벤트 안전경영시스템 인증 획득

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.