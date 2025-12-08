이영민 감독 "다음이 아닌 오늘을 생각한다, 정상적인 경기할 것"[현장 …

이영민 부천FC 감독의 각오였다. 수원FC와 부천은 8일 수원종합운동장에서 '하나은행 K리그2 2025' 승강 플레이오프(PO) 2차전을 치른다. 5일 부천종합운동장에서 펼쳐진 1차전에서는 부천이 바사니의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 당초 1차전은 4일 열릴 예정이었지만, 폭설로 취소됐다. 하루 연기돼 2차전은 8일 펼쳐진다.
지금껏 치러진 14번의 승강 PO에서 1차전에 패하고 뒤집기에 성공한 것은 불과 3차례, 때문에 부천이 대단히 유리한 고지를 점령했다. 부천은 외국인 트리오를 모두 선발 라인업에 넣었다. 바사니-몬타뇨-갈레고가 스리톱을 구성했다. 김규민-박현빈-카즈-장시영이 미드필드를 꾸렸고, 정호진-백동규-홍성욱이 스리백을 이뤘다. 김형근이 골키퍼 장갑을 꼈다. 한지호 이의형 박창준, 티아깅요 등이 조커로 대기했다.
이 감독은 사전 기자회견에서 "득점 하면 수월하게 경기를 풀 수 있다. 1차전 끝나고 이의형, 박창준이 70분을 소화했다. 몬타뇨, 갈레고는 체력적으로 우위에 있다. 외국인이 먼저 들어가면 대처하기 편할거라 생각했다. 세 선수가 선발로 나선 경기가 많아서 조직적인 경기가 될 것이라 생각했다"고 했다.
수원FC는 '득점왕' 싸박을 선발에서 제외했다. 이 감독은 "싸박 제외는 예상을 못했다. 후반에 조커로 나올거라 생각한다"고 했다.
이 감독은 비기기만 해도 되는 상황을 경계했다. 그는 "플레이오프를 할때도 그렇고, 비겨도 되는 상황에서 올라가는 상황을 겪었다. 2차전은 다른 양상이다. 지킨다고 지킬 수 없다. 수비만 많은 시간을 하게되면 실점할 수 있는 확률이 높아질 것이다. 공격하면 실점하는 시간이 줄어들 수 있다. 시간이 얼마남지 않으면 수비를 하겠지만, 1차전 승리를 지키겠다는 생각은 하지 않는다. 겨우 한골차다. 정상적인 경기를 하겠다"고 했다.
부천 역사상 가장 큰 경기다. 이 감독은 "오늘 만약에 좋은 결과가 나오지 않아도, 다들 다음을 이야기할 것 같다. 다음은 정해진 것이 아니다. 다음이 아닌 오늘 우리가 할 수 있는 방법을 찾겠다. 우리가 승격했을때 모든 것이 바뀔 수 있다. 연봉도, 미디어 노출도 많은 것이 바뀔 수 있다. 상상하면서 준비해달라고 했다"고 했다.
이 감독은 승부차기까지 준비했다고 했다. 그는 "감독은 어떤 상황이든 구상해야 한다. 페널티킥 연습도 하고 왔다. 어떤 상황이 닥칠지 모르기 때문에 대비를 해야한다"고 했다.