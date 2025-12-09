英 BBC 경악! 프랭크 감독 '공식입장'…'웃음가스 풍선' 이브 비수마 논란 "현재 우리가 처리하고 있는 내부 문제"

기사입력 2025-12-09 02:47


英 BBC 경악! 프랭크 감독 '공식입장'…'웃음가스 풍선' 이브 비수마…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

英 BBC 경악! 프랭크 감독 '공식입장'…'웃음가스 풍선' 이브 비수마…
사진=AP 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]토마스 프랭크 토트넘 감독이 이브 비수마 사건에 입을 뗐다.

토트넘은 10일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 SK 슬라비아 프라하(체코)와 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 6차전을 치른다. 토트넘은 2승2무1패(승점 8)를 기록하며 16위에 랭크돼 있다.

결전을 앞두고 문제가 발생했다. 영국 언론 BBC는 8일(이하 한국시각) '토트넘이 이브 비수마가 이산화질소를 흡입하는 장면이 촬영됐다는 주장을 조사하고 있다. 비수마는 이전에도 웃음가스 풍선 흡입 사진이 찍혀 팀에서 한 경기 출전 금지 처분을 받았다. 그는 사과했다. 영국에선 형사 범죄로 간주돼 2년 징역형을 선고 받을 수 있다. 그는 시즌 전 지속적인 지각 문제로 제외됐고, 발목과 무릎 부상으로 어려움을 겪고 있다'고 보도했다. 비수마는 이전에도 '웃음가스 풍선'을 흡입하는 영상을 공개해 논란이 됐다. 한 경기 출전 정지의 징계를 받았다.

영국 언론 BBC에 따르면 프랭크 감독은 SK 슬라비아 프라하와의 경기를 앞두고 비수마에 대한 질문을 받았다. 프랭크 감독은 "현재 우리가 처리하고 있는 내부 문제"라고 짧게 답했다.

비수마는 올 시즌 개막을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)과의 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 명단에서 제외됐다. 프랭크 감독은 "비수마는 여러 차례 지각했다. 최근에는 너무 많이 지각했다. 우리는 사랑을 주고 요구를 하지만 결과가 있어야 한다. 그는 당분간 집에 있을 것"이라고 말했다. 비수마는 이후 부상 등으로 또 다시 이탈했다. 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 단 한 경기도 뛰지 못했다.


英 BBC 경악! 프랭크 감독 '공식입장'…'웃음가스 풍선' 이브 비수마…
사진=로이터 연합뉴스

英 BBC 경악! 프랭크 감독 '공식입장'…'웃음가스 풍선' 이브 비수마…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
한편, SK 슬라비아 프라하와의 경기에는 특별한 손님이 방문한다. '영원한 캡틴' 손흥민(LA FC)이다. 앞서 구단은 공식 홈페이지를 통해 '손흥민이 팀을 떠난 이후 처음 토트넘 홋스퍼 스타디움을 방문한다'고 했다.

손흥민은 2015년 여름 레버쿠젠(독일)을 떠나 토트넘에 합류했다. 토트넘 유니폼을 입고 454경기에서 173골을 넣었다. 구단 역대 최다 득점 5위에 랭크돼 있다. 손흥민은 "지난 여름 토트넘을 떠나게 됐다고 발표했을 때 나는 한국에 있었다. 이 때문에 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 팬들에게 제대로 작별 인사를 할 기회를 얻지 못했다. 이제 토트넘 팬들에게 지난 10년 동안 나와 내 가족에게 얼마나 큰 사랑과 응원을 보내주셨는지 직접 말씀드릴 수 있게 돼 정말 행복하다. 매우 감정적인 순간이 될 것이지만 저와 클럽 모두에게 정말 중요한 일"이라고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

원로배우 윤일봉, 91세 일기로 별세..엄태웅 장인상·윤혜진 부친상

2.

'하니♥' 양재웅, 결국 병원 폐업한다...'환자 사망 사고' 여파

3.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

4.

47세 하정우, 동성애 의혹에 "스펙트럼 넓지 않아, 내년에 장가 갈 것"(짠한형)

5.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 상당한 정신적 고통" 법원, '3억 갈취' 20대 임신 협박女 징역 4년 실형…공갈 미수 40대男 2년 선고

2.

두산은 보상없이 MVP 잃고, 김재환은 욕만 먹고 적은 액수 계약. 싼값에 보상없이 거포 영입한 SSG만 위너였다

3.

"쿠시야" 김연경 애제자 인쿠시 아시아쿼터로 KOVO 입성. 정관장 위파위 대체 선수로 영입

4.

[단독]'아약스 출신' 전 국대 골잡이 석현준, K리그에 뜬다…신생팀 용인FC 1호로 '전격이적'

5.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 상당한 정신적 고통" 법원, '3억 갈취' 20대 임신 협박女 징역 4년 실형…공갈 미수 40대男 2년 선고

2.

두산은 보상없이 MVP 잃고, 김재환은 욕만 먹고 적은 액수 계약. 싼값에 보상없이 거포 영입한 SSG만 위너였다

3.

"쿠시야" 김연경 애제자 인쿠시 아시아쿼터로 KOVO 입성. 정관장 위파위 대체 선수로 영입

4.

[단독]'아약스 출신' 전 국대 골잡이 석현준, K리그에 뜬다…신생팀 용인FC 1호로 '전격이적'

5.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.