[현장인터뷰]정몽규 KFA 회장 "월드컵 무패 진출 굉장히 의미…2026년 더 좋은 한 해 기대"

기사입력 2025-12-10 15:47


[현장인터뷰]정몽규 KFA 회장 "월드컵 무패 진출 굉장히 의미…2026…
사진제공=대한축구협회

[강서=스포츠조선 김가을 기자]"2026년도 기대하고 있다."

정몽규 대한축구협회장이 2025년을 돌아봤다. 2026년 더 밝은 모습을 기대했다.

대한축구협회는 10일 서울 메이필드호텔에서 '2025 K3, K4리그 어워즈'를 진행했다.

정 회장은 행사 뒤 2025년을 돌아봤다. 그는 "올 한 해 여러운 일도 많았다. 하지만 2026년 북중미월드컵 아시아예선을 무패로 통과해 본선에 진출하게 됐다. 굉장히 의미 있다고 생각한다. 또한, 우리가 처음으로 '포트 2'에 들어갔다. 이번에 조 추첨에 있어 더 어려운 조도 있었지만, 상당히 무난하지 않았나 생각한다. 내년에는 월드컵에서 선전하는 것이 중요하다고 생각한다"며 "프로 리그도 잘 끝났다. 심판 문제로 여러 잡음이 있었지만, 그것을 계기로 더 발전할 수 있는 새 제도 등을 열심히 생각하고 있다. 내년에는 더 좋은 한 해를 기대해도 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

2026년은 그야말로 '축구의 해'다. 이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 대표팀이 스타트를 끊는다. 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에 나선다. 신상우 감독이 이끄는 여자축구 대표팀은 내년 3월 AFC 여자아시안컵에 출격한다. 6월엔 홍명보 감독과 A대표팀이 북중미월드컵에 나선다. 최근 조 추첨식에서 멕시코-남아프리카공화국-유럽 플레이오프(PO) 승자와 A조에 편성됐다. A조에서 만날 유럽 팀은 덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드가 경쟁하는 유럽PO에서 결정된다. 9월엔 아이치-나고야아시안게임이 기다리고 있다. 특히 한국 U-23 남자 대표팀은 4연패에 도전한다.

정 회장은 "당장 내년 1월에 U-23 아시아컵이 시작한다. 이민성 감독과 선수들은 아시아컵에 나가기 전에 천안에 있는 대한민국축구종합센터에서 마지막 훈련을 하고 나간다. 좋은 스타트를 끊겠다. 그 뒤에 여자 아시아컵도 있다. 아시안게임도 상당히 큰 무대다. 이민성 감독께서 잘 준비해서 좋은 성적을 내지 않을까 싶다. 2026년도 기대하고 있다"고 했다.

강서=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

새롭게 올라온 '의미심장' 사진…'조폭 연루설' 조세호 추가 폭로 없다고 했지만[SC이슈]

2.

'62세' 황신혜, 이혼 발표 '결정적 이유' 딸 때문이었다..."상처될까봐"

3.

[공식]정재형, 박나래 '주사이모' 의혹 선 그었다…"친분도, 일면식도 없어"

4.

조세호·이이경 떠나 보낸 유재석 "많이 아파, 같이 그만두고 싶을 때도" 심경 재조명

5.

조세호 폭로자, 부부 사진까지 공개 "불법도박 피해 알리기 위해, 금전 요구 NO" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 韓선수 없습니다' 찰칵 세리머니 벽화에 5만 관중의 기립 박수까지, 손흥민의 뜨거운 눈물 "난 언제나 스퍼스"...레전드 귀환에 EPL도 들썩→'영웅이 돌아왔다' 공식 발표

2.

"유럽의 '큰 밤', 손흥민은 운명이었다" 'BBC'가 인정한 완벽한 '복귀' 타이밍…위기의 토트넘, 'SONNY 효과' 톡톡

3.

'이젠 무서울 지경이다' 악의 제국 다저스, 월드시리즈 3연패 전력구축. 최강 마무리 디아즈 1015억원에 영입

4.

1060억 마무리 사서 망했어? 그럼 1015억 또 쓰면 되지 뭐...다저스는 야구가 참 쉽네

5.

충북청주 후원사 간담회 개최, 후원사 감사패·U-15 최정한 감독 표창 전달…"내년 환골탈태 약속"

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 韓선수 없습니다' 찰칵 세리머니 벽화에 5만 관중의 기립 박수까지, 손흥민의 뜨거운 눈물 "난 언제나 스퍼스"...레전드 귀환에 EPL도 들썩→'영웅이 돌아왔다' 공식 발표

2.

"유럽의 '큰 밤', 손흥민은 운명이었다" 'BBC'가 인정한 완벽한 '복귀' 타이밍…위기의 토트넘, 'SONNY 효과' 톡톡

3.

'이젠 무서울 지경이다' 악의 제국 다저스, 월드시리즈 3연패 전력구축. 최강 마무리 디아즈 1015억원에 영입

4.

1060억 마무리 사서 망했어? 그럼 1015억 또 쓰면 되지 뭐...다저스는 야구가 참 쉽네

5.

충북청주 후원사 간담회 개최, 후원사 감사패·U-15 최정한 감독 표창 전달…"내년 환골탈태 약속"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.